Viaplay komt met speciale actie en kondigt prijsverlaging aan

De Formule 1 is in Nederland te zien bij de streamingdienst Viaplay. De dienst voerde dit jaar een aantal veranderingen door aan de abonnementen, en dat zorgde voor veel kritiek. Nu komen ze met een tijdelijke prijsverlaging, wat gunstig uitkomt voor de tweede seizoenshelft van de koningsklasse van de autosport.

Viaplay zendt de Formule 1 sinds 2022 uit in Nederland. Ze ontvingen veel kritiek, maar doen er wel alles aan om de sportfans aan zich te binden. Zo zenden ze niet alleen de Formule 1 uit, maar ook bijvoorbeeld het darts en de Engelse Premier League. Ondanks het feit dat ze veel grote sporten uitzenden, zijn er toch veel fans die graag naar een alternatief zoeken.

Flinke besparing

Viaplay komt nu met een speciale actie waardoor de prijs van een populair abonnement tijdelijk goedkoper zal zijn. Bij de jaarabonnementen kost het basisabonnement inclusief reclame nu 13,79. Dit is een prijs die 3,20 euro lager ligt dan normaal. Op jaarbasis is dit een besparing van 38,40. Ten opzichte van en maandelijks opzegbaar abonnement van 19,99 bespaart men daarmee 74,40 op jaarbasis.

Actie staat los van de Formule 1

De actie van Viaplay loopt nog tot en met 8 september. Dat betekent dat de fans die naar de Dutch Grand Prix op Zandvoort willen kijken, kunnen profiteren van deze actie. Dit besluit van Viaplay heeft echter weinig te maken met de Formule 1 en de aankomende Grand Prix op Nederlandse bodem.

Viaplay komt met deze actie vanwege de start van het nieuwe Premier League-seizoen. De hoogste Engelse voetbaldivisie is naast de Formule 1 één van de belangrijkste sporten die Viaplay uitzendt. De streamingdienst hoopt hiermee meer klanten te kunnen aantrekken. Dat is niet het enige, want de eerste wedstrijd van het Premier League-seizoen wordt gratis uitgezonden op Viaplay TV. Het is niet duidelijk of de Dutch Grand Prix ook op deze open zender zal worden uitgezonden.