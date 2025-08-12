user icon
Viaplay komt met speciale actie en kondigt prijsverlaging aan

  • Gepubliceerd op 12 aug 2025 16:46
  • comments 36
  • Door: Bob Plaizier

De Formule 1 is in Nederland te zien bij de streamingdienst Viaplay. De dienst voerde dit jaar een aantal veranderingen door aan de abonnementen, en dat zorgde voor veel kritiek. Nu komen ze met een tijdelijke prijsverlaging, wat gunstig uitkomt voor de tweede seizoenshelft van de koningsklasse van de autosport.

Viaplay zendt de Formule 1 sinds 2022 uit in Nederland. Ze ontvingen veel kritiek, maar doen er wel alles aan om de sportfans aan zich te binden. Zo zenden ze niet alleen de Formule 1 uit, maar ook bijvoorbeeld het darts en de Engelse Premier League. Ondanks het feit dat ze veel grote sporten uitzenden, zijn er toch veel fans die graag naar een alternatief zoeken.

Flinke besparing

Viaplay komt nu met een speciale actie waardoor de prijs van een populair abonnement tijdelijk goedkoper zal zijn. Bij de jaarabonnementen kost het basisabonnement inclusief reclame nu 13,79. Dit is een prijs die 3,20 euro lager ligt dan normaal. Op jaarbasis is dit een besparing van 38,40. Ten opzichte van en maandelijks opzegbaar abonnement van 19,99 bespaart men daarmee 74,40 op jaarbasis.

Actie staat los van de Formule 1

De actie van Viaplay loopt nog tot en met 8 september. Dat betekent dat de fans die naar de Dutch Grand Prix op Zandvoort willen kijken, kunnen profiteren van deze actie. Dit besluit van Viaplay heeft echter weinig te maken met de Formule 1 en de aankomende Grand Prix op Nederlandse bodem.

Viaplay komt met deze actie vanwege de start van het nieuwe Premier League-seizoen. De hoogste Engelse voetbaldivisie is naast de Formule 1 één van de belangrijkste sporten die Viaplay uitzendt. De streamingdienst hoopt hiermee meer klanten te kunnen aantrekken. Dat is niet het enige, want de eerste wedstrijd van het Premier League-seizoen wordt gratis uitgezonden op Viaplay TV. Het is niet duidelijk of de Dutch Grand Prix ook op deze open zender zal worden uitgezonden.

Schumi86

Posts: 571

Wie neemt er op dit moment een abbo bij Viaplee? Volgend jaar nog minder kijkers.

  • 14
  • 12 aug 2025 - 18:14
Reacties (36)

  • Snork

    Posts: 21.605

    Voetbal interesseert mij net zoveel als het WK naakt curling in de categorie 70+.
    Geouwehoer voorafgaand aan een race en erna interesseert me ook helemaal niks.
    Verder heb ik een hekel aan reclame, al helemaal als ik betaal voor een abonnement.
    Om bij het onderwerp te blijven, vanavond eet ik pasta. Maar ik weet nog niet wat ik erbij gooi.
    Gare rapen misschien.

    • + 6
    • 12 aug 2025 - 16:59
    • AUDI_F1

      Posts: 3.252

      En de Premier League kijk je op BBC2 via Match of the Day. Niet live maar wel zo leuk. Alleen de begin tune is het wachten waard.

      • + 1
      • 12 aug 2025 - 21:34
  • jd2000

    Posts: 7.232

    Viaplee doet er alles aan om de sportfans te binden. Nou geweldig hoor. Krijg je ongevraagd ineens reclame in je mik geduwd. Pijltjes gooien, nou daar wordt iedere sportfanaat opgewonden van. Engels voetbal, who cares. Commentaar bij de F1 verzorgd door peppie en kokkie. Vaak haperingen in de streaming. Een doorsnee louche iptv aanbieder heeft het nog beter voor elkaar. En als klap op de vuurpijl ook nog eens een prijsverhoging.

    • + 4
    • 12 aug 2025 - 17:17
  • walter33

    Posts: 986

    Ik bin blij dat ik Viaplay opgezegd hebt,die lokkertjes ben ik al meer als zat,viaplee is een zinkend schip zonder kapitein,de mazzel

    • + 6
    • 12 aug 2025 - 17:17
    • Clay Regazzoni

      Posts: 1.150

      De laatste stuiptrekkingen idd !

      • + 3
      • 12 aug 2025 - 17:53
    • Olav Drol

      Posts: 519

      Vergelijk het maar met het koken van een ei. Je kunt het langzaam laten koken, maar als je het vuur uitzet, blijft het ei hardgekookt.

      Zo ook Viaplay. Met hun tarieven de klanten weggejaagd, en nu de tarieven omlaag doen. De klanten die zijn vertrokken komen niet meer terug, die hebben al andere alternatieven gevonden.

      En dat Max even geen deuk in een pakje boter kan rijden maakt het er niet beter op.

      • + 2
      • 12 aug 2025 - 22:45
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.056

    Donder op met je prijsverlagingen.
    Prijsverhogingen, dat wil ik.

    • + 11
    • 12 aug 2025 - 17:48
    • Damon Hill

      Posts: 19.206

      Ik dacht dat ik de enige was, maar fijn dat jij er ook zo over denkt.

      • + 2
      • 12 aug 2025 - 18:54
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.056

      Amber en prijsverhoging...ik heb het er graag voor over.

      • + 1
      • 12 aug 2025 - 21:55
    • MLTG

      Posts: 1.085

      ik niet, wat heb ik aan 2 abbo's. Maar kijken hier ook F1 en PL voetbal

      • + 1
      • 12 aug 2025 - 19:28
  • Larry Perkins

    Posts: 59.094

    Zolang Fiascoplay geen superslomo's van de blote tietenparade uitzendt kunnen ze het vergeten...

    • + 7
    • 12 aug 2025 - 18:42
  • HarryLam

    Posts: 4.793

    Stuiptrekkingen............

    • + 2
    • 12 aug 2025 - 18:55
  • HermanInDeZon

    Posts: 58

    Max wint zvzn niet meer dus interesse voor F1 daalt dus de prijzen moeten zakken?

    • + 2
    • 12 aug 2025 - 19:09
    • Rimmer

      Posts: 12.706

      Max wint tot maart 2027 niet meer echt iets dus de interesse zal idd snel af gaan nemen. Sowieso wordt het na de zomerstop steeds magerder met kijkers en toeschouwers want niemand wordt echt warm van een slap duel tussen twee papaja kinderen.
      Als dan tijdens de wintertest van 2026 blijkt dat Max wederom achteraan rijdt en er een weinig verheffende strijd tussen Mercedes en McLaren te verwachten is dan zal de interesse nog sneller afnemen.
      Dat de F1 de afgelopen jaren enorm populair werd hangt niet voor niets samen met de successen van Max. Hij is de enige echte racer tussen de puntenrijders. Als hij niet kan winnen dankzij Wache en Ford dan zo de aandacht weer langzaam uitdoven. Zo werkt dat nou eenmaal.
      Was Max per 2026 naar Mercedes gegaan dan was dat enorm goed voor de kijkcijfers en de bezoekersaantallen geweest. Nu wordt het een enorm saaie boel zodra de prestaties in de wintertest bekend zijn geworden.

      • + 2
      • 12 aug 2025 - 20:35
    • HermanInDeZon

      Posts: 58

      Dat de F1 in Nederland zo populair geworden is wel ja

      Zelfde verhaal destijds met Schumacher & Vettel - nu hebben ze zelfs geen grote prijs meer.

      Het mooie is dat de echte fans over blijven en het type ik-drink-mezelf-lazarus-en-val-dan-wat-vrouwen-lastig terug voetbal gaat kijken ofzo

      • + 2
      • 12 aug 2025 - 20:48
  • Snork

    Posts: 21.605

    Ik had hier een reactie geplaatst, maar er stond het woordje “na@kt” in. Nu willen jullie wel weten wat ik daar schreef, maar de red@ctie staat dat niet toe. Wel schreeuwende sensatiekoppen die kant noch wal raken, maar geen reactie waar onschuldig het woordje n@akt in staat.

    • + 4
    • 12 aug 2025 - 19:15
    • Larry Perkins

      Posts: 59.094

      Dat jouw blote snorkel wel wordt toegestaan...

      • + 5
      • 12 aug 2025 - 19:40
    • Snork

      Posts: 21.605

      Ja, en nog wel in volle glorie.

      • + 1
      • 12 aug 2025 - 20:27
    • ViggenneggiV

      Posts: 2.942

      En ik mag wel zeggen: wat een Toeter van een snorkel

      • + 2
      • 12 aug 2025 - 21:05
    • Pietje Bell

      Posts: 30.391

      @Snork, het was niet vanwege het woordje 'naakt', maar
      het woordje re.cl.a.me.

      • + 0
      • 12 aug 2025 - 21:36
    • Pietje Bell

      Posts: 30.391

      Zie? Meteen geplaatst.

      • + 0
      • 12 aug 2025 - 21:37
    • Snork

      Posts: 21.605

      Asjemenou…

      • + 1
      • 12 aug 2025 - 23:10
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.056

      Gelukkig gebruik ik het woord n@akt nooit....wat zeg ik!....ik gebruik totaal niets wat duid op vieze dingen of s*ks...

      Ik ben tenslotte geen viezerik..

      • + 0
      • 12 aug 2025 - 23:18
    • Snork

      Posts: 21.605

      Palen hoeft ook niet in je blootje. Met de broek op de knieën is tegenwoordig al een hoop mogelijk.

      • + 0
      • 12 aug 2025 - 23:28
  • elflitso

    Posts: 1.416

    Het begin van het einde is aangekondigd!

    • + 1
    • 12 aug 2025 - 19:22
    • Larry Perkins

      Posts: 59.094

      Zie de Openbaringen van Johannes in het sprookjesboek...

      • + 2
      • 12 aug 2025 - 19:42
  • TheProfessor

    Posts: 27

    Wat een bullshit. En de volgende gaan ze weer omhoog zeker met abo... Wie neemt er nu nog een abonnement.... Ik hoop dat dit de laatste stuiptrekkingen van dat wc achtig iets... Precies, het einde tijdperk van max is aangebroken dus ook trekhetdoordeplee...

    • + 2
    • 12 aug 2025 - 19:30
  • Jopie Parlevliet

    Posts: 22

    Ik snap niet dat iedereen zo negatief is over Viaplay. Veel content, commentaar beter dan Olav & Jack, Chiel op locatie vind ik echt een leuke gozer die inhoudelijk sterk is. Prijs is erg hoog, dat wel, maar een brood kost tegenwoordig ook bijna 5 euro. Bij Ziggo betaalde je dit ook in het abonnement. Linksom rechtsom, er moet geld verdiend worden..

    • + 1
    • 12 aug 2025 - 21:01
    • 919

      Posts: 3.622

      Ik betaal niet graag de rekening voor ondernemingen die besluiten te grote schoenen aan te trekken en dat op mij af te wenden.

      • + 1
      • 12 aug 2025 - 21:26
    • Larry Perkins

      Posts: 59.094

      Koop jij je brood ook bij Fiascoplay @Jopie Parlevliet?

      • + 0
      • 12 aug 2025 - 21:54
    • hoogie35

      Posts: 850

      Chiel een leuke gozer! geez, totale kwal.
      allemaal trouwens, ze horen zichzelf zo graag praten, op Ho Pin na tenminste. Die kabouter Helemaal die daar steeds aan tafel zit.

      • + 0
      • 12 aug 2025 - 22:15
  • 919

    Posts: 3.622

    Nog even proberen zieltjes te winnen en wat cashflow te genereren.

    Ik vind alles prima, al betaal ik door die lijers al extra bij F1TV, hoop wel dat ze voortijdig sterven voor ze op het plan komen om F1TV uit noodzaak alleen nog via een ViaPlee abonnement te verkopen.

    • + 2
    • 12 aug 2025 - 21:22
    • Remco_F1

      Posts: 3.132

      Idd, hebben ze in Engeland ook geflikt.

      • + 1
      • 12 aug 2025 - 22:35
  • John6

    Posts: 10.961

    Je kan beter gaan gokken wanneer het exit Viaplay zal zijn, kan je misschien nog wat winnen, de vraag is niet of, maar wanneer is het exit Viaplay.

    • + 1
    • 12 aug 2025 - 22:50
  • Fedal

    Posts: 123

    Volgens mij ben ik de enige die zelden klaagt over viaplay maar miet wel iets van mijn hart...waarom hebben ze engels commentaar bij de meeste duitse voetbalwedstrijden? Als er geen Nederlands commentaar mogelijk is, zendt dan helemaal geen commentaar uit maar gewoon het stadiongeluid. En wat het commentatoren/analisten bij die andere sport...de f3, 2 en 1...dump die en haal andere binnen. Vooral die Kalff is verschrikkelijk met zijn nasale stem...bahbah.

    • + 0
    • 13 aug 2025 - 00:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

