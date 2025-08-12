user icon
'Christian Horner gaat terugkeren in de Formule 1-wereld'

'Christian Horner gaat terugkeren in de Formule 1-wereld'
  • Gepubliceerd op 12 aug 2025 16:09
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing ontsloeg begin vorige maand teambaas Christian Horner. De Brit liet zijn gezicht daarna niet meer zien in de paddock, en de vraag is of hij nog een comeback gaat maken. Robert Doornbos denkt van wel, en wijst naar een mogelijk aandeelhouderschap.

Horner werd na een onrustige periode de deur gewezen bij het team van Red Bull. Hij had twintig jaar leiding gegeven aan de Oostenrijkse renstal, en hij bereikte veel grote successen met het team. Toch werd er besloten om Horner de deur te wijzen, en hem te vervangen door Laurent Mekies. Daarnaast is het nog zeer onzeker wat er in de toekomst gaat gebeuren met Horner.

Gaat Horner een comeback maken?

De Nederlandse oud-coureur Robert Doornbos werkte in het verleden kort samen met Horner. In een interview met Motorsport.com kreeg Doornbos de vraag of Horner gaat terugkeren: "Christian kennende wel. Laten we ook niet vergeten, hij is hartstikke jong. Hij heeft al twintig jaar ervaring, maar hij is nog steeds maar 51 jaar oud."

"Hij heeft twintig jaar ervaring als teambaas in de Formule 1 en de CEO van één van de grootste merken ter wereld, in zowel het automotive- als marketinggebied. De successen spreken gewoon voor zich."

Aandelen

Doornbos stelt dat alleen het aandeelhouderschap in de Formule 1 nog ontbrak bij Horner: "Dat was echt het enige dat miste. Wat een Lawrence Stroll of een Toto Wolff wel heeft. Je wil gewoon ook voor een stukje eigenaar zijn. Er zijn weinig teams waar je dat kan doen. Dat is alleen Alpine, als ik het lijstje af ga."

Wat is er mogelijk bij Alpine?

De oud-coureur gaat verder met speculeren: "Dat zou nou eens een team zijn dat op een gegeven moment zo in de problemen zit en zegt 'we weten het niet', en Flavio Briatore gaat dat niet voor eeuwig doen, dat Christian dan zegt: 'Zo'n project vind ik mooi, die pak ik op en ik wil dan aandelen, en dan gaan we er weer een geweldig succes van maken'. Daar zitten ook knappe koppen die in het verleden succesvol waren."

Reacties (5)

  • Snork

    Posts: 21.596

    Ik geef het 50% kans.

    • + 0
    • 12 aug 2025 - 16:18
  • red

    Posts: 854

    Bla bla bla, Chocoladevla
    Doornbos is de Jomanda van de Nederlandsche Formule 1 commentatoren.

    • + 0
    • 12 aug 2025 - 16:56
  • jd2000

    Posts: 7.231

    Motto van Doornbos is, niet geschoten is altijd mis. Dus hij waagt er nog maar weer eens een losse flodder aan.

    • + 0
    • 12 aug 2025 - 17:01

