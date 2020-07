Lando Norris maakt slechtste start van zijn leven

Lando Norris zegt dat hij zijn team in de steek liet met wat volgens hem de slechtste start van zijn leven was tijdens de Grand Prix van Hongarije. Na te zijn gestart vanaf P9 slaagde de McLaren-coureur er niet in om punten te scoren op de Hungaroring en eindigde op P13. Het is voor het eerst dit seizoen dat Norris buiten de punten eindigt.

Hij reed de hele race inhaalrace nadat hij tijdens de openingsronde veel plaatsen had verloren. Een pitstop die hem in het verkeer bracht maakte de zaken nog erger, maar hij zegt dat zijn slechte start de belangrijkste reden is voor zijn worstelingen.

Slechtste start ooit

Na afloop van de race zei de jonge Brit: "Het team heeft goed werk geleverd. Misschien waren de pitstops niet geweldig, maar ze hebben me niets gekost. Ik denk dat ik degene was die het team in de steek liet. Ik heb de slechtste start van mijn leven gehad vandaag. Ik wilde gewoon vooruit gaan en maar doordat het geregend had kwam ik niet van mijn plek. Zo simpel was het."

"Ik heb zojuist alles verknald en het is zo'n moeilijk circuit om in te halen dat ik daarna niets meer kon doen. Ik heb geprobeerd terug te komen, maar P13 was het beste wat ik kon doen."

Goede seizoensstart

Ondanks een teleurstellende derde race heeft Norris nog steeds een uitstekende start van het seizoen gehad en eindigde de eerste twee races in P3 en P5. Al met al is hij blij met zijn resultaten uit de eerste drie races. Norris zegt hierover: "Als ik naar het grote geheel kijk, denk ik dat het nog steeds drie zeer positieve weken zijn geweest."

"Ik denk dat de dingen die ik als coureur echt wilde verbeteren, ik veel beter heb gedaan, maar ik ben nog steeds niet de coureur die ik wil zijn. Ik heb vandaag nog steeds de fout gemaakt die me waarschijnlijk niet veel punten heeft gekost, dus dat is niet het einde van de wereld, maar op de lange termijn wil je scoren wanneer je de kans krijgt, en ik denk dat we vandaag de kans hadden om een paar punten te scoren, wat tegen het einde van het seizoen behoorlijk kostbaar kan zijn."