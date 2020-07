Honda: "We hebben het maximale uit de motor van Verstappen gehaald"

Red Bull Racing beleefde niet haar beste weekend van de afgelopen jaren in Hongarije. Het Oostenrijkse team had allerlei updates meegenomen die het afgelopen vrijdag op de RB16 van Albon en Verstappen had gezet. Het zou stukken beter moeten gaan maar beide coureurs klaagden steen en been over het gebrek aan balans en snelheid.

Dat resulteerde in een teleurstellende kwalificatie als bevestiging van het slechte weekend. Het was de vraag of het tijdens de race beter zou gaan. Op weg naar de grid zorgde Max Verstappen opnieuw voor teleurstellende gezichten, door zijn crash op weg naar de startgrid. Wonderbaarlijk genoeg wisten de monteurs van Red Bull zijn wagen te repareren en kon Verstappen deelnemen aan de race.

Maximale prestatie

Dat pakte zeer positief uit met een tweede plaats achter Lewis Hamilton. Uiteraard was ook Honda zeer tevreden met het resultaat. Toyoharu Tanabe zei na de race: "Na een moeilijk weekend, gezien hoe de kwalificatie verliep en ons algemene niveau mogen we blij zijn om op het podium te staan met Max op de tweede plaats en met Alex als vijfde."

"Nadat Max was gecrasht op weg naar de grid hebben zijn monteurs geweldig werk verricht om de auto op de grid te repareren zodat hij alsnog de race kon starten. Daarna had hij een schitterende start, die in combinatie met een geweldige strategie eindigde op de tweede plaats."

"We hebben vandaag qua prestaties het maximale uit de PU kunnen halen, wat bijdroeg aan zijn geweldige resultaat. Alex racete goed om van de dertiende plaats op de grid naar de vijfde te gaan."

Verdiende pauze

Tanabe zegt blij te zijn met een weekendje rust, na drie raceweekenden achter elkaar: "Na deze zeer moeilijke start van het seizoen met drie races in zoveel weekenden, hebben we nu een korte pauze en een vrij weekend. Dit geeft ons wat tijd om te werken aan het analyseren van al onze gegevens in Sakura en Milton Keynes, om verdere prestatieverbeteringen te vinden."