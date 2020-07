Renault dient ook in Hongarije protest in tegen Racing Point

Renault heeft opnieuw een protest ingediend tegen beide wagens van Racing Point die deelnamen aan de Grand Prix van Hongarije. Na het eerdere protest tegen de twee RP20's na de Grand Prix van Stiermarken van vorig weekend, waarin de Racing Points als zesde en zevende eindigden, heeft Renault zijn tweede opeenvolgende protest in Hongarije ingediend.

De wagen van Racing Point zorgt dit jaar voor veel discussie vanwege de sterke gelijkenis met de Mercedes van 2019. Renault suggereert dat de RP20-auto's remkanalen gebruiken die kopieën zijn van de Mercedes W10 die vorig jaar zowel de titel bij de coureurs als constructeurs won.

Het protest van de Franse fabrikant betreft vandaag dezelfde artikelen van de regelgeving als het protest in Oostenrijk. Een woordvoerder van Renault: "We bevestigen dat het Renault F1-team een ​​verzoek heeft ingediend bij de sportcommissarissen om opheldering te krijgen over de wettigheid van de Racing Point RP20. We hebben geen verdere opmerkingen over deze kwestie totdat de stewards tot een besluit zijn gekomen."

Renault mag elke race protesteren

Het oorspronkelijke onderzoek loopt nog en de FIA ​​zei tijdens de Hongaarse Grand Prix dat het anticipeert op verdere protesten van Renault. Nikolas Tombazis: "Als Renault uiteindelijk besluit om voor elke race te protesteren, hebben ze het recht om dat te doen. Ik denk dat het waarschijnlijk is dat we om formele redenen protesten zullen zien. Het is potentieel waarschijnlijk, het is de beslissing van Renault, het is zeker niet onze beslissing of onze wens of wie dan ook, maar ik denk dat we waarschijnlijk protesten zullen zien, totdat er in deze zaak een uitspraak is."

Lance Stroll zette een tweede startrij om naar de vierde plaats, terwijl teamgenoot Sergio Perez als zevende eindigde.