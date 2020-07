Lance Stroll: "Podium was vandaag mogelijk geweest"

Lance Stroll reed gisteren zijn beste kwalificatie uit zijn carriere in de F1. De Canadees reed met zijn 'roze Mercedes' naar de derde plaats, voor teamgenoot Sergio Perez die op de vierde plaats kwalificeerde. Het kleine Britse team was dolblij met het veroveren van de tweede startrij en hoopte vandaag op een podium.

Dat lukte niet ondanks dat Stroll als vierde over de finish kwam. De Racing Point-coureur denkt echter dat een podium mogelijk was geweest, ondanks zijn achterstand van bijna 50 seconden op de finishlijn op de nummer 3, Valtteri Bottas.

Geen regen

De 21-jarige coureur uit Montreal: "Ik denk dat het vandaag absoluut mogelijk was geweest om het podium te halen! We bleven langer buiten dan Valtteri die de undercut op ons deed. We hadden verwacht dat er regen kwam en daarom bleven we langer buiten, alleen kwam de regen uiteindelijk niet. Hij ging naar binnen en deed de undercut en wij kwamen na mijn pitstop terug op een comfortabele vierde plaats."

"We hadden dit weekend de tweede snelste auto dus dat is bemoedigend. Ik kijk uit naar Silverstone waar we over 2 weken zullen racen om te zien hoe onze wagen daar kan presteren."