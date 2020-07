Max Verstappen: "We doen niet iets anders dan de jaren hiervoor"

Voor Red Bull Racing is dit niet het beste weekend uit de geschiedenis. Zowel Max Verstappen als Alexander Albon hebben grote moeite met de RB16 die niet vooruit wil qua ontwikkeling, ondanks de nieuwe onderdelen die op de wagen zitten. Dit leidt tot grote frustratie bij zowel Albon als Verstappen.

De Nederlander baalt van de situatie en lijkt dit weekend ook niet lekker in zijn vel te zitten: "Natuurlijk probeer ik altijd de juiste feedback te geven over hoe de auto reageert, maar uiteindelijk ben ik niet degene die de auto bouwt en instelt. Daar kan ik dus niet veel aan doen. Na dit weekend gaan we gewoon alles opnieuw analyseren en kijken wat we beter kunnen doen op Silverstone. Al is Silverstone geen favoriet circuit voor onze wagen."

Balansproblemen

Tot die tijd blijft de buitenwereld raden wat er bij Red Bull Racing is misgegaan in aanloop naar de Hongaarse Grand Prix. Zelfs het team heeft de oorzaak van de verslechterde balansproblemen niet gevonden nadat ze de hele nacht hebben gesleuteld. Het feit dat het verkorte seizoen betekent dat het team nu in één keer met veel nieuwe updates komt, is geen excuus voor Verstappen.

"Je zet altijd alle updates op de wagen die je hebt, dus op dat gebied is er niets veranderd ten opzichte van andere jaren. De afgelopen jaren hebben we altijd veel updates op de wagen gehad op bepaalde circuits, dus dat is precies hetzelfde."