Max Verstappen met stoom uit de oren: "Het is gewoon ruk"

Max Verstappen kende geen goede kwalificatie. De Red Bull Racing-coureur had het in de training al lastig, maar was nog hoopvol voor de kwalificatie. Het heeft helaas niet uitgepakt zoals Max had gehoopt, want hij start morgen op P7 achter de twee Mercedessen, Racing Points en Ferrari’s.

De 22-jarige Limburger knikte tijdens de kwalificatie al vaak 'nee' en was de gehele tijd aan het klagen over zijn auto, maar wat er precies aan de hand was weet Max niet.

In gesprek met Sky Sports zei de Nederlander: "Er werkt iets niet. Ook gezien afgelopen jaar toen we een hele goede balans hadden in de auto. Het hele weekend is het al lastig en het is moeilijk te begrijpen. We proberen veel dingen uit maar het werkt niet. Het was een erg teleurstellende kwalificatie."

De balans miste ook in de auto. "Het is gewoon ruk, de balans mist. We zullen het morgen zien."

Verstappen langzamer dan 2019

Verstappen was als enige op de grid, op Alfa Romeo na, trager dan afgelopen jaar in Hongarije. De coureur met nummer 33 was 0.300 seconden langzamer dan vorig jaar. Max Verstappen zal morgen zijn best doen, maar hij twijfelt over de verbetering. "Iedereen zit hier dichtbij elkaar, we moeten kijken wat we kunnen morgen. We starten ook niet op de beste band voor de race. Het is wat het is, ik zal uiteraard mijn best doen en kijken waar we eindigen maar het wordt moeilijk om hier in te halen."