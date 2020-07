Carlos Sainz: "Ik laat me niet onder druk zetten om te knielen"

Carlos Sainz houdt vol dat hij zich niet onder druk laat zetten om te knielen voor Black Lives Matter. De McLaren-coureur is slechts één van de weinige in de Formule 1-paddock die voor de start van de F1-races op de grid staat ​​in plaats van te knielen, wat een wijdverbreid antiracistisch gebaar wordt.

Lewis Hamilton leidt het politieke activisme en onthulde in Hongarije dat hij de afwijkende coureurs zoals Sainz 'alleen ontmoet om een ​​praatje te maken'. Hamilton wil dat iedereen mee doet: "Ik zou graag willen denken dat we op een gegeven moment allemaal bij elkaar zullen zijn, begripvol, en met zijn allen knielen."

Sainz blijft weigeren te knielen

Maar de Spanjaard Sainz houdt vol dat hij dat niet zal doen. Tegen El Mundo Deportivo: "Ik denk dat het geen geheim is dat Lewis een van de meest actieve atleten is van de Black Lives Matter-beweging, wat ons allemaal op een positieve manier ertoe heeft aangezet om wat meer betrokken te zijn bij en ons bewust te zijn van het probleem van racisme in de wereld."

"Persoonlijk heb ik nooit gevoel onder druk te zijn gezet, maar ik laat me ook niet onder druk zetten om te knielen. Ik voel me onafhankelijk en me niet bewust van de druk die er in de paddock is geweest over hoe belangrijk het is om op dat moment te knielen of niet."

"Ik voelde me comfortabel genoeg om te doen wat ik dacht dat gepast was en dat zal ik blijven doen. Er zal niemand of iets zijn dat me onder druk zet om te doen wat ik niet prettig vind. We hebben allemaal eenheid getoond tegen racisme, maar ik denk dat iedereen vrij is om te demonstreren op de manier die ze willen. Ik blijf vrij om dit te doen, ongeacht hoeveel mensen op sociale media het feit in twijfel trekken dat het knielen of niet je minder of meer racistisch maakt."

De andere coureurs die niet knielen zijn Max Verstappen, Daniil Kvyat, Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi en en Charles Leclerc.