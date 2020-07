Alexander Albon heeft geen moeite met extra druk bij Red Bull

Alex Albon houdt vol dat hij gewend is aan de toenemende druk in de Formule 1. Als teamgenoot van Max Verstappen en rijdend bij een topteam ligt Albon onder een vergrootglas. De prestaties van de Thaise Brit zijn tot nu toe ook niet heel indrukwekkend, plus hij staat steevast achter Max verstappen.

Red Bull Racing geeft voorlopig alle steun aan Albon, maar het is duidelijk dat de druk op de in Groot-Brittannië geboren Thai toeneemt. Tegenover de media in Hongarije zei hij: "Ik voel geen extra druk. Het is er altijd in de autosport en in de Formule 1 staat elke coureur onder druk om zijn potentieel te laten zien. Ik begrijp dat ik mijn werk goed moet doen, maar dat is niets nieuws. Mijn leven gaat daar vanaf mijn achtste over."

Wat betreft zijn snelheid afgelopen zondag in Oostenrijk zei Albon: "Er is geen reden tot paniek. Ik moet erachter komen hoe ik de banden het beste kan sparen tijdens een race, wetende wanneer ik moet aanvallen en wanneer ik moet vertragen. Dat is het belangrijkste. Zodra ik me comfortabeler voel in de auto, zal de snelheid ook komen."

Vettel niet naar Red Bull

Sebastian Vettel is de laatste dagen elke dag onderwerp van gesprek doordat de geruchten aanzwellen over een eventueel contract bij Racing Point / Aston Martin. De Duitser geeft toe dat hij graag naar Red Bull zou willen terugkeren maar zegt af te wachten.

"Voor zover ik kan zien, hebben ze daar twee coureurs. Als ik terug zou keren bij Red Bull, hangt het ervan af welke opties er zijn en wat ik wil doen, en de beste oplossing voor mezelf vinden."