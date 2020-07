Racing Point: "We zijn op sommige circuits net zo snel als Red Bull Racing"

Racing Point is van mening dat hun auto snel genoeg is om Red Bull Racing dit jaar bij sommige races uit te dagen. Red Bull was tot nu toe het tweede team achter Mercedes dit seizoen. In de laatste race klom Sergio Perez van de 17e plaats op de grid naar Alexander Albon om te proberen zijn vierde plek over te nemen.

Op de vraag of hij denkt dat het team Red Bull voor de tweede plaats in het kampioenschap kan bevechten, zei CEO Otmar Szafnauer tegen Sky F1: "Het is nu moeilijk te zeggen. Ik denk dat het antwoord op sommige circuits ja is. Maar ik denk dat er een aantal circuits zijn waar we bijna net zo sterk zullen zijn als Red Bull."

Sebastian Vettel en Racing Point

De baanbrekende prestaties van Racing Point dit jaar hebben aanleiding gegeven tot speculatie dat ze Sebastian Vettel zouden kunnen contracteren voor 2021, wanneer ze Aston Martin zullen worden. Dat zou echter betekenen dat Sergio Perez of Lance Stroll moet worden vervangen.

Szafnauer zei dat het team geen haast heeft om een ​​beslissing te nemen over de plannen voor volgend jaar: "We hebben geen deadlines of zo. We hebben twee coureurs onder contract. Het is altijd leuk om te proberen te raden wat er in de toekomst met de coureursmarkt gaat gebeuren en dat is leuk voor ons allemaal. Dus we moeten er allemaal gewoon van genieten zolang we kunnen."