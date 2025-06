"Ricciardo hielp Lawson in voorbereiding op Canadese Grand Prix."

Daniel Ricciardo was een jaar geleden nog actief als Racing Bulls-coureur. Later dat seizoen werd hij vervangen door Liam Lawson. Hoewel de Australiër sindsdien bijna nooit meer te zien is in de paddock heeft hij Liam Lawson wel advies meegegeven voor de race van aankomende zondag.

Vorig jaar reed Ricciardo een goede race voor het team van Racing Bulls in Canada. De Australiër startte de Grand Prix als vijfde en eindigde als achtste. Ricciardo heeft zijn opvolger een paar tips gegeven hoe hij ook zo'n goed resultaat behaald.

Vervanger

Daniel Ricciardo had een goed weekend in Canada vorig seizoen en eindigde hem ook in de punten. Het was het beste weekend van het seizoen voor Ricciardo, maar het was niet goed genoeg. De Australiër werd na de Grand Prix van Singapore vervangen door Liam Lawson, maar de oud-coureur lijkt geen wrok te koesteren jegens de rookie

De Kiwi lijkt in Ricciardo een bondgenoot te hebben gevonden. Het is tot nu toe een zwaar seizoen voor Lawson en de Nieuw-Zeelander heeft dit seizoen voor beide Red Bull teams gereden. Hij werd na twee races al vervangen door Yuki Tsunoda, die het op zijn beurt ook lastig heeft bij Red Bull Racing.

Voor het eerst

Liam Lawson heeft ondertussen al 20 Grand Prix op zijn naam staan, maar hij heeft nog nooit gereden op Circuit Gilles Villeneuve, zoals het circuit officieel heet. "Ik heb vorige week met Daniel over dit circuit gesproken en hij vond het geweldig", gaf Lawson toe tijdens de FIA-persconferentie op donderdag in de aanloop naar de Grand Prix van Canada.

Het advies van Ricciardo naar Lawson was duidelijk: 'Veel kerb gebruiken'. "Dus ja, ik denk dat het uniek is, het is iets waar we allemaal van genieten en ik kijk ernaar uit. Het is goed om te weten dat de auto vorig jaar snel was", zei hij, "maar tegelijkertijd kijken we nu vaak naar de resultaten van vorig jaar en om eerlijk te zijn herhalen die zich niet vaak."