Red Bull en Verstappen testen nieuwe onderdelen op RB16

De eerste vrije training zorgde voor een nog sterker beeld als we de vorige twee weekenden hebben gezien. Mercedes domineerde, zelfs op de Hungaroring, waar iedereen had verwacht dat het veld dichter bij elkaar zou zitten mede vanwege het korte bochtige circuit.

Red Bull Racing zou sowieso korter op Mercedes moeten zitten, maar in de eerste training was daarvan niets te merken. Verstappen en Albon stonden in de uitslag zelfs in het middenveld en dus lijkt er veel werk aan de winkel voor de twee Red Bull-teamgenoten.

Nieuwe onderdelen RB16

Sky F1 vroeg na afloop aan Christian Horner waarom Red Bull niet mee kon komen en hij legt uit dat het team nieuwe onderdelen op de RB16 heeft gezet van beide coureurs: "Iedereen in de fabriek werkt momenteel heel hard en we concentreren ons op een goed weekend hier in Hongarije. We willen het maximale uit de RB16 halen en daarom hebben we vanochtend tijdens de eerste training diverse nieuwe onderdelen erop gezet."

"We zijn dus een aantal dingen aan het uitproberen maar ik verwacht dat we er tijdens de tweede vrije training beter voorstaan. Ik moet echter wel toegeven dat Mercedes er direct zeer snel uitzag."