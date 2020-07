Carlos Sainz heeft geen spijt van Ferrari-contract

Carlos Sainz houdt vol dat hij geen spijt heeft van het tekenen van een contract bij Ferrari, waardoor hij vanaf volgend jaar verbonden is aan het Italiaanse team. Voormalig F1-coureur Robert Doornbos zei deze week dat de Spanjaard Sainz, gezien het huidige gebrek aan snelheid van het team uit Maranello misschien wel de eerste coureur ooit kan zijn die niet blij is met een Ferrari-contract.

Verbazing bij Sainz

Sainz zei in Hongarije tegen El Mundo Deportivo: "Het verbaast me een beetje hoeveel mensen me vragen of ik er spijt van heb. Ik heb er op geen enkele manier spijt van. Ik denk dat je begrijpt waarom, maar er zijn er veel die F1 niet zo goed begrijpen dat ze zich afvragen waarom ik op dit moment van McLaren naar Ferrari zou gaan."

"Vraag Racing Point hoeveel ze van het ene jaar op het andere zijn verbeterd. Of hoe Ferrari van het ene op het andere jaar is verslechterd. F1 is onvoorspelbaar. Het is verbazingwekkend hoe één vloer, één motor, alles aan een F1-auto je ineens veel competitiever kan maken. Ik ben er vrij zeker van dat Ferrari niet is vergeten hoe je snelle auto's moet maken."

Risico's nemen

Hij denkt dat de huidige strijd van Ferrari gewoon een kwestie kan zijn van het Italiaanse team dat te hard probeert de achterstand in te halen. Sainz: "Er is een team genaamd Mercedes dat de dingen zo goed doet dat de anderen risico's moeten nemen om ze in te halen en dat is moeilijk. Soms neem je risico's en het lukt niet, maar in de Formule 1 is het soms nodig om ze te nemen."

"Het motiveert me eigenlijk heel erg om naar een team te gaan dat op dit moment niet zijn beste tijd doormaakt, want als dingen eenmaal beter gaan, kan dat je het meest motiveren."