Helmut Marko: "We moeten dit weekend strijden om de overwinning"

Vandaag is het derde Grand Prix-weekend van dit jaar begonnen. In Hongarije zal de derde race van het F1-kampioenschap worden gereden met vandaag de vrije trainingen om te beginnen. Iedereen zal kijken naar de verhouding tussen Red Bull Racing en Mercedes, aangezien het erop lijkt dat het Duitse team zwaar domineert.

Bij Red Bull hopen ze het tij te kunnen keren en het Mercedes moeilijk te kunnen maken. Op de Hungaroring moet het dit weekend gebeuren, een circuit waarover de afgelopen jaren vaak is gezegd dat het bij uitstek geschikt is voor de wagens van Red Bull. Max Verstappen behaalde vorig jaar tevens zijn eerste pole position op dit circuit.

Kansen kampioenschap

Dr. Helmut Marko benadrukt dat de RB16 Red Bull Honda dit weekend vooraan moet staan en dat er geen excuses zijn. De Oostenrijker zegt tegen het Duitse RTL: "Mercedes is duidelijk de favoriet om weer kampioen te worden, maar wij hopen nog steeds dat Max Verstappen de jongste wereldkampioen ooit kan worden."

"We staan echter niet in de positie die we ons vooraf hadden voorgesteld. Mercedes heeft afgelopen winter een grote stap vooruit gemaakt en zijn sterker dan we hadden verwacht. Als we onze kansen op het wereldkampioenschap willen behouden, moeten we dit weekend vooraan staan."