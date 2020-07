Flavio Briatore hielp Alonso met onderhandeling bij Renault

Het team van Renault had lange tijd een onzekere toekomst in de Formule 1. Enkele weken geleden heeft de top van het Franse autobedrijf zich uitgesproken en gezegd zich te committeren aan de Formule 1. Dat blijkt ook uit de plannen van Renault, nu het Fernando Alonso heeft vastgelegd voor de komende jaren in de hoop weer terug te keren aan de top in de F1 en succes te kunnen boeken.

Voormalig Renault-teambaas Flavio Briatore vertelde het Italiaanse Tuttosport dat hij zijn beschermeling Fernando Alonso hielp onderhandelen over de terugkeer van de Spanjaard naar de Formule 1 voor volgend jaar. De 70-jarige Italiaan: "We hebben samen over de terugkeer onderhandeld. Ik weet het al twee maanden. We hebben garanties dat Renault lange tijd in de F1 zal blijven, Fernando is enorm gemotiveerd dus ik ben erg blij."

Aston Martin wilde Alonso

Renault was echter niet het enige team dat interesse had in de diensten van de tweevoudig wereldkampioen. Van Alonso is bekend dat hij graag voor Mercedes had willen rijden, maar dat team gaf niet thuis. Een ander team met een Mercedes-motor, en tegenwoordig in feite met een complete Mercedes-wagen, had wel interesse. Briatore en Alonso zagen Racing Point, volgend jaar Aston Martin, echter niet zitten.

De manager van Alonso zegt hierover: "Er was de mogelijkheid om naar Racing Point te gaan, maar we maakten liever een andere keuze."

De 38-jarige Alonso zegt echter dat hij nog niet helemaal aan zijn terugkeer in de Formule 1 denkt. "Op dit moment ben ik volledig gefocust op de Indianapolis 500. Mijn doel is om de 'Triple Crown' te veroveren, dus ik denk momenteel niet aan F1. Daarna zal ik het team volgen en in de simulator gaan zitten."