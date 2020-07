Ongeloof bij Schumacher: "Albon is een halve seconde langzamer dan Verstappen!"

Alexander Albon krijgt vanuit Red Bull alle steun die nodig is. Sinds bekend is geworden dat Sebastian Vettel volgend seizoen niet voor Ferrari zal racen gaan de speculaties alle kanten op. Het meest wordt de Duitser in verbrand gebracht met Red Bull Racing, vanwege zijn succesvolle verleden met het team maar ook doordat de prestaties van Albon tegenvallen.

Na twee raceweekenden begint de druk in de media toe te nemen op Albon. Er wordt vaak gezegd in de Formule 1 'je bent zo goed als je laatste race'. In dat opzicht kende de teamgenoot van Verstappen een week geleden pech, want had hij Lewis Hamilton succesvol ingehaald dan had hij minimaal op het podium gereden en misschien wel de overwinning gepakt. Niets bleek minder waar en hij viel net als Verstappen uit en wist geen punten te scoren.

Afgelopen weekend scoorde beide Red Bull-coureurs wel punten met een derde en vierde plaats. Toch is de kritiek in de media op Albon zijn prestaties niet mals. Hoewel de eindtijd in de uitslag anders doet vermoeden, heeft Verstappen zijn teamgenoot flink het nakijken gegeven.

Goede contacten met Mateschitz

Voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher is tegenwoordig analist bij Sky Duitsland en die ziet een hereniging tussen Red Bull en Sebastian Vettel wel gebeuren, ondanks dat het flink is tegen gesproken.

De broer van Michael Schumacher zei op TV: "Ik denk dat een comeback bij Red Bull mogelijk is, aangezien zijn relaties daar nog steeds heel hecht zijn. Vooral met Didi Mateschitz."

Ongeloof bij Schumacher

Red Bull heeft echter hereniging met de 33-jarige Vettel uitgesloten, maar Schumacher denkt dat er tegen het einde van het seizoen 2020 nog een opening zou kunnen ontstaan.

"Men mag niet vergeten dat Alexander Albon gemiddeld een halve seconde langzamer is dan Verstappen. Per ronde! Dat is topteam onwaardig. Op lange termijn kan een team dat niet betalen. Voor het constructeurskampioenschap heb je een coureur nodig die regelmatig als tweede of derde achter Max Verstappen finisht."