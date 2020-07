Robert Doornbos denkt dat Carlos Sainz nog wel eens spijt kan krijgen

Carlos Sainz is misschien wel de allereerste coureur die spijt heeft van het ondertekenen van een Ferrari-contract voordat hij zelfs een auto heeft gereden van het Italiaanse team. Dat is de mening van voormalig Red Bull-coureur Robert Doornbos, die zegt dat de Spanjaard Sainz het vooruitzicht heeft om in 2021 een meer competitieve McLaren in te ruilen voor een trage rode Ferrari.

Ferrari-contact van Sainz

Ferrari verkeert niet alleen in een crisis met zijn auto van dit jaar, het coronavirus en de budgetlimiet zorgt ervoor dat teams volgend jaar bijna exact dezelfde auto moeten gaan gebruiken om te racen. Robert Doornbos zegt hierover: "Sainz nadert de top van zijn van de Formule 1. Ik kan me niet voorstellen dat er ooit iemand was die niet tevreden was met een Ferrari-contract, maar misschien is hij wel de eerste."

"Er zit geen tempo in de motor na het schandaal van vorig jaar, ze hebben daar al negen tienden verloren. Maar de auto is ook niet uitgebalanceerd. Je denkt dat het voor hem niet erger kan worden, maar bij McLaren ziet het eruit alsof ze op weg zijn naar de top. De auto zit al goed met de Renault-motor en volgend jaar krijgen ze een Mercedes. Het team staat volgend jaar misschien wel aan de top en dan geeft Sainz zijn stoel weg omdat hij naar Ferrari gaat."

McLaren in goede handen bij Zak Brown

Doornbos is ook van mening dat McLaren qua management in goede handen is, ondanks de recente opkomst van de financiële problemen.

De Rotterdammer vervolgt zijn visie: "Zak Brown liep een week voor het begin van het seizoen, toen het geld op was, tegen een muur op. Het bleek dat hij in een recordtijd een nieuwe financiering kon regelen. Dat lukte hem binnen een week, daar moet je een goede zakenman voor zijn. Dan komen ze bij de eerste race en pakken meteen een podium. Het zou mij niet verbazen als je volgend jaar veel nieuwe sponsors bij het team ziet."

Vertrek Newey?

De voormalig Red Bull-coureur gaat zelfs een stapje verder en filosofeert erop los: "Het zet me aan het denken. Is het geen tijd voor een wisseling van de wacht bij Red Bull? McLaren nam nieuwe medewerkers aan en groeide enorm. Adrian Newey heeft fantastische dingen gedaan bij Red Bull, maar misschien is het tijd om verder te kijken dan hem. Omdat het probleem voor hen momenteel niet de coureur is, maar de auto."