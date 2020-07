Officieel: FIA keurt protest tegen Racing Point goed

Aan het begin van de avond werd bekend dat Renault officieel een protest heeft ingediend tegen de RP20 van Racing Point. De roze wagen is een kopie van de Mercedes-wagen van 2019 en daarom vinden andere teams het oneerlijk en trekken zij tevens de legaliteit in twijfel.

Zojuist heeft de FIA bekend gemaakt het protest goed te hebben gekeurd. In een persbericht legt de FIA uit wat precies de gronden zijn waarop het protest is ingediend.

Mercedes moet meewerken

Het protest dat is ingediend gaat over de brake ducts van de RP20. De FIA heeft de brake ducts van Racing Point in beslag genomen en Mercedes gevraagd de brake ducts van de W10, de wagen van 2019, aan te leveren om zo het vergelijk te kunnen maken en te beoordelen of het protest daadwerkelijk gegrond is.

Bij het verhoor eerder vanavond waren vertegenwoordigers van Renault, Racing Point en Mercedes aanwezig. De brake ducts van de RP20 zijn nu in bezit van de FIA en de technisch gedelegeerde. Die zullen wachten tot Mercedes de brake ducts van de W10 aan heeft geleverd en dan grondig onderzoek doen. Wanneer er uitsluitsel komt over de kwestie is op dit moment nog niet bekend. De FIA geeft aan dit kenbaar te maken aan de voorzitter van de stewards van de race van dit weekend, waarna een volgende meeting zal komen.