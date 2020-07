Lando Norris baalt van trein: "Ik reed constant in vuile lucht"

Lando Norris reed de race met rugklachten, zoals gisteren in de kwalificatie. Desondanks heeft de jonge Brit een goede race gereden. Tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Stiermarken kon de Brit zich gisteren op P6 zetten, maar door een gridstraf moest hij drie plaatsen opschuiven naar achteren.

McLaren laat de laatste tijd zichzelf steeds meer zien. Het team uit het Engelse Woking wist tijdens de eerste race in Oostenrijk op het podium te komen (P3) met Lando Norris. Voor de tweede race staat het team ook al op de kaart, want Carlos Sainz reed de derde snelste tijd in een natte kwalificatie. Lando Norris wist uiteindelijk op P6 te finishen. In de race zakte Sainz verder weg, maar Norris reed een fantastische race.

Treintje rijden

Lando Norris reed zichzelf naar de vijfde positie en trekt McLaren samen met zijn teamgenoot naar de tweede plek bij de constructeurs. Lando vond het een leuke race en is blij volgende week weer in de auto te zitten. "Het was een leuke race. De eerste stint vond ik niet leuk omdat we in een trein zaten en daarna gingen we veel langer door dan de concurrentie op de zachte banden door, 45 ronden."

Carlos Sainz reed voorop de trein en dat vond Norris fijn. "Ik besloot om in een vroeg stadium voor de banden te zorgen. Carlos was de leider van het peloton en controleerde de trein en ik bevond me in vuile lucht, waar ik ook heen ging. Het beste wat ik had kunnen doen, was mijn banden onderhouden. Wat in mijn ogen de beste beslissing was."