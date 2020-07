Max Verstappen baalt Red Bull: "We zijn gewoon te traag"

Max Verstappen reed gisteren een goede kwalificatie en mocht daarom starten vanaf P2. De Nederlander kon Lewis Hamilton echter niet bijhouden na de start van de Grand Prix van Stiermarken. De Red Bull-bolide was net niet snel genoeg om de Mercedes van Hamilton bij te houden.

Het hoogst haalbare was voor Verstappen de tweede plek, maar die kwam in rondje 66 in gevaar. Valtteri Bottas probeerde het en kwam er voorbij, maar de 22-jarige Limburger liet zich niet kennen en pakte Bottas terug. In rondje 67 moest de Nederlander zich toch overgeven aan de Fin, want die was gewoon te snel. Even voor de laatste ronde kwam Verstappen naar binnen om voor de snelste raceronde te gaan met nieuwe softs, maar ook dat mislukte doordat hij in verkeer terecht kwam.

Red Bull te traag

De derde plek was volgens Verstappen vandaag het meest haalbare. Hij probeerde er alles aan te doen om Bottas van zich af te houden, maar dat lukte niet en daar baalt hij van. "Ik heb het geprobeerd, maar we zijn net iets te traag. Ik heb zo hard mogelijk gereden. Toen Valtteri me probeerde te passeren, probeerde ik het hem moeilijk te maken en ik wist dat hij me een ronde later zou inhalen. Ik probeerde er een gevecht van te maken en dat was best leuk. We moeten nog steeds hard werken om de auto sneller te maken."

Verstappen kijkt tevreden terug, maar hoopt op een betere auto. "Een derde plek is prima voor nu, maar er is genoeg werk aan de winkel."