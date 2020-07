Esteban Ocon dolblij met vijfde startplaats

Esteban Ocon maakte vorige week na één jaar afwezig te zijn geweest zijn comeback in de Formule 1. De Fransman rijdt dit jaar voor Renault en kwalificeerde zich voor de Oostenrijkse Grand Prix als veertiende, terwijl hij als achtste over de finish kwam.

Morgen start hij op een betere positie. De vijfde plaats en de linkerkant van de startopstelling moeten ervoor zorgen dat Ocon ook tijdens de tweede race van dit seizoen in de punten moet kunnen komen.

Comfortabel in de regen

Na afloop werd hem gevraagd of hij had verwacht dat de wagen zo goed zou presteren in de regen. Ocon antwoordde hierop: "Je kan niet verwachten dat je op deze positie start. Zodra het gaat regenen voel ik me erg comfortabel in de Formule 1, dus het is fijn om deze sensatie weer mee te maken en om in de top 5 te kunnen starten met mijn nieuwe team."

"Ik denk dat er ook nog wel een betere tijd in had gezeten aangezien ik geen nieuwe set regenbanden had voor Q3. Het zijn kleine details die we hadden kunnen verbeteren. Het ziet er positief uit en morgen hebben we een goede wagen als het droog is."