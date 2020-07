Kwalificatie: Hamilton klasse apart in de regen, Verstappen weer op P2

Tijdens de eerste kwalificatie van 2020 in regenachtige omstandigheden eindigde een ouderwets spannende sessie met de 89ste pole position voor Lewis Hamilton. De Brit was een klasse apart in de regen en was 1.2 seconden sneller dan iedereen. Max Verstappen werd na een halfspin in zijn laatste poging op een getimede ronde tweede. Wederom zal er een McLaren op een podiumplek starten morgen, want Carlos Sainz reed een puike kwalificatie en mag daarom het kunstje van teamgenoot Lando Norris afgelopen week proberen te herhalen.

Q1: Perez enige verrassende uitvaller in Q1, Giovinazzi veroorzaakt rode vlag-situatie

46 minuten later dan gepland ging om 15:46 uur de tweede Q1 van 2020 eindelijk van start. Na de langverwachte eerste getimede rondes was het verrassend genoeg George Russell die de tijdenlijsten aanvoerde in de stromende regen in Spielberg. Ondanks er voorspeld werd dat de regen zou intensiveren, was al snel duidelijk dat het circuit gedurende de sessie droger en sneller werd. Ook, omdat de coureurs zich steeds comfortabeler voelden in de natte omstandigheden waar ze weinig in hebben kunnen testen dit jaar, verbeterden de meeste coureurs hun tijd ronde na ronde.

Problemen in Q1 waren er voor Romain Grosjean die last zou hebben van een waterpomplekkage en daardoor kon de Fransman geen tijd neerzetten. Ook de ‘roze Mercedes’ van Racing Point bleek in de regen niet snel, want Sergio Perez verkeerde constant in de gevarenzone. Doordat Antonio Giovinazzi in de laatste minuut nog spinde en de muur raakte, waarbij hij zijn achtervleugel flink beschadigde werd het duidelijk dat hij niet verder zou komen dan plek 19. 13 seconden voor het einde moest de Sauber coureur zijn auto definitief parkeren en werd de sessie ingekort door een rode vlag-situatie. Kimi Raikkonen, Sergio Perez en Nicholas Latifi voegden zich bij eerdergenoemde afvallers. Dat betekende dat George Russell voor het eerst in zijn carrière in Q2 mocht uitkomen.

Q2: Ferrari’s in de gevarenzone, alleen Vettel haalt Q3

Net als vorige week bleek na de eerste beslommeringen in Q2, dat het wederom moeilijk zou worden voor de Ferrari’s om Q3 te halen. Nadat het halverwege de sessie weer harder ging regenen, leek het zelfs een bijna onmogelijke opgave te gaan worden voor de Scuderia om beide auto’s in Q3 te krijgen met Vettel op P10 en Leclerc op P11.

Uiteindelijk waren er weinig mensen die zich verbeterden in de laatste fase van Q2. Leclerc werd het grootste slachtoffer van de hevigere regen en was het Vettel die zijn jonge teamgenoot versloeg in de verregende kwalificatie. Voor de rest vielen Kevin Magnussen, Lance Stroll, Daniil Kvyat en George Russell ook af. Ondanks dat zal Russell niet ontevreden zijn over zijn eerste kwalificatie in de regen in de Formule 1. De Williams-coureur verzekerede zich namelijk van zijn beste startplek ooit met P12.