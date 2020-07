Max Verstappen: "Hamilton had niet de intentie om Albon te raken"

Max Verstappen gaat komend weekend opnieuw proberen om de Grand Prix in Oostenrijk op het Red Bull Ring-circuit te winnen. Datzelfde zal teamgenoot Alex Albon proberen, die de kans op een overwinning zag verdwijnen toen Lewis Hamilton hem een tik gaf en hij alle posities verloor. Het was de tweede keer in de carrière van Albon dat hij op het podium kon komen en de tweede keer dat Hamilton hem eraf tikte.

In de persconferentie voorafgaand aan de tweede race van het seizoen werd gevraagd aan Max wat hij van het incident vond. Hierop antwoordde de Nederlander: "Lewis Hamilton had denk ik niet de intentie om Alex te raken. Helaas is dat ook gebeurd en ging hij van de baan af."

Goede actie van Albon

De 22-jarige Red Bull-coureur prijst de inhaalactie van teamgenoot Albon: "De inhaalactie van Alex om buitenom in te halen was erg goed, dat doen niet veel mensen en dat was leuk om te zien op televisie. Ik zou het niet hebben moeten zien, maar ik zat helaas al in mijn kleedhokje in de paddock te kijken."

Vooruit kijken

Ook stelde Dieter Rencken de vraag wat hij van de straf vond die Lewis Hamilton voor het incident heeft gekregen. Verstappen wil er niet te veel over kwijt maar zegt: "Het is normaal dat je voor zoiets een straf krijgt. Er is ons verteld niet te veel naar de consequenties te kijken, maar het is allemaal wat ongelukkig. Alex zijn race was hierdoor verknald en Lewis werd uiteindelijk met die straf gewoon vierde. Alex is degene die echt gestraft is, door zoveel posities te verliezen en zijn race was over."

"We kunnen er lang over doorpraten maar het is wat het is. Het is beter om vooruit te kijken, want zowel Alex als ik willen komend weekend een goed resultaat halen."