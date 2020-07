Romain Grosjean: "Salaris van Lewis Hamilton is belachelijk"

Lewis Hamilton is samen Sebastian Vettel een grootverdiener in de Formule 1. De Brit is zesvoudig wereldkampioen en heeft volgens goed ingelichte bronnen een jaarsalaris van 40 miljoen euro bij Mercedes. Aan het einde van 2020 verloopt zijn contract en de bedoeling is om dit te verlengen, maar dan wel tegen een vorstelijke verhoging.

Lewis Hamilton zou minimaal 50 miljoen euro per jaar willen ontvangen als hij bij Mercedes blijft rijden, terwijl teambaas Toto Wolff een salarisverlaging zou hebben aangeboden. De Oostenrijker vindt het niet meer dan normaal dat Mercedes zijn salaris halveert vanwege de coronacrisis.

Daar zit meteen het probleem want vraag en aanbod van beide partijen liggen enorm uit elkaar. Toch hebben zowel Hamilton als Mercedes er vertrouwen in om er met elkaar uit te komen.

Grosjean komt op voor collega's

Collega's van Lewis Hamilton roeren zich inmiddels ook over het gigantische bedrag dat de Brit voor zijn diensten krijgt. Zo heeft onder andere Romain Grosjean zijn zegje gedaan tijdens de GPDA-meeting, waar hij directeur van is. De Zwitser zegt over die gesprekken het volgende: "We hebben gesprekken gehad tijdens de Grand Prix Drivers Association om de salarissen van coureurs in te perken. Hierbij waren sommige coureurs voor en anderen tegen waren, Naar mijn mening is het belachelijk en onaanvaardbaar dat Lewis Hamilton meer dan 40 miljoen salaris per jaar ontvangt, terwijl anderen het in een jaar moeten doen met 150.000 euro."

"Tijdens die bijeenkomst werd duidelijk dat we met een limiet voor de salarissen van coureurs de ladder van de Formule 1 meteen doen instorten. Wie investeert nog in jong talent als je er niet zoveel meer voor hoeft te betalen in de Formule 1 en je krijgt je geld niet terug in het percentage van zijn inkomen'', zegt Grosjean tegen motorsport.com.

Hamilton en Toto Wolff blijven in alle toonaarden ontkennen dat ze al over het contract hebben gesproken. Het feit dat er al bedragen rondgaan is volgens Wolff allemaal onzin, aangezien er tussen beide partijen geen bedragen zijn besproken.