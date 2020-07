Ralf Schumacher: "Lewis Hamilton is afgeleid door het BLM-activisme"

De eerste race van 2020 in Oostenrijk was zeker niet het beste weekend voor Lewis Hamilton. Dat is de mening van voormalig F1-coureur Ralf Schumacher, die zich ook kritisch uitsprak over de slechte prestaties van Sebastian Vettel.

Terwijl hij in de schijnwerpers stond voor zijn Black Lives Matter-activisme, schitterde zesvoudig wereldkampioen Hamilton ook niet op het circuit, zei Schumacher. Op Sky Duitsland zei Schumacher: "Het was zeker niet het beste weekend voor Lewis Hamilton. Zijn teamgenoot versloeg hem in de kwalificatie, hij stond slechts op de vijfde startplaats vanwege het negeren van gele vlaggen, en als klap op de vuurpijl stond hij niet eens op het podium vanwege de penalty voor zijn botsing met Albon."

Straf Hamilton onterecht

Schumacher steunt Hamilton wel voor de straf die hij kreeg door het gevecht met Alex Albon en benadrukt dat de 'oude regel' in de Formule 1 vroeger was: "Als je aan de binnenkant zit, is het jouw bocht. Voor mij was het normaal racen. De straf was gewoon verkeerd."

Hamilton wordt echter ook gewaarschuwd voor zelfgenoegzaamheid, aangezien hij dit jaar probeert de zeven wereldkampioenschappen van Schumacher's broer Michael te evenaren.

Ralf wil hier graag iets over kwijt: "Ik moet dit over Lewis zeggen. In een interview beweerde hij dat een coronabesmetting het enige is dat hem van de wereldtitel kan afhouden. Hij onderschatte duidelijk zijn teamgenoot. Bottas presteerde heel goed. In deze vorm is hij een echte concurrent voor de wereldtitel."

"Er moet ook worden gezegd dat Lewis momenteel met veel bijzaken te maken heeft. Dat heeft hij in het verleden niet zo vaak gedaan. Het is duidelijk een afleiding waardoor hij minder concentratie heeft op het racen."