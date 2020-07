Max Verstappen na Oostenrijk: "Kans op wereldtitel nu een stuk kleiner"

Red Bull Racing en Max Verstappen waren nog nooit zo goed voorbereid begonnen aan een Formule 1-seizoen. Dit jaar moet het gaan gebeuren; Max Verstappen de jongste wereldkampioen ooit. Het is tevens de laatste kans om dit record van Sebastian Vettel af te pakken.

Ook Honda had veel ontwikkeling gedaan gedurende de coronapauze maar toch hadden zowel Verstappen als Albon problemen met de motor waardoor allebei de coureurs uitvielen tijdens de eerste race van het jaar.

De thuisrace van Red Bull werd een deceptie, want ook bij AlphaTauri viel één wagen uit.

Kans op wereldtitel klein

Max Verstappen was gisteren op Servus TV, de televisiezender van Red Bull, en besprak het weekend. Zo ging hij onder andere in op het doel om de wereldtitel te behalen: "Na afgelopen weekend zal het nu veel moeilijker zijn om dat te bereiken. Als het gebeurt, gebeurt het. Maar het zal nu een stuk moeilijker zijn. Er is nog niets voorbij, maar we moeten dit weekend veel punten scoren", voegde hij eraan toe.

Normaal gesproken zou een uitvalbeurt in de seizoensopener niet zo'n klap zijn voor één van de topcoureurs in de Formule 1. Maar Verstappen zegt dat 2020 anders is.

"Storingen kunnen altijd gebeuren, maar met minder races op de kalender is het echt jammer. We waren tweede, wat erg goed was, en we waren onderweg met een andere strategie. Als je ziet wat er in die race is gebeurd, had er veel kunnen gebeuren. Maar het maakt nu niet uit, ik kan er niets aan veranderen."

Mercedes dominant

Red Bull en motorpartner Honda hadden hoge verwachtingen van de RB16 in combinatie met de Honda-motor, maar Verstappen gaf toe dat Mercedes nog steeds duidelijk dominant is en het veld leidt.

"De snelheid was niet slecht, maar we willen dat verbeteren. Mercedes is ons nog steeds te snel in één ronde. Tijdens de race reed ik op hardere banden en dat bleek een betere keus, maar we willen tijd winnen komend weekend om dichterbij te zitten."