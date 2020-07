Trillingen op kerbstones Red Bull Ring niet goed voor Mercedes

Het team van Mercedes is het seizoen 2020 gestart waar het in 2019 eindigde. In Abu Dhabi pakte Lewis Hamilton de overwinning en Valtteri Bottas deed hetzelfde bij de Grand Prix van Oostenrijk, de eerste race van dit seizoen. Het team domineerde vrijwel het hele weekend in Oostenrijk, tot afgrijzen van veel fans en ook teams in de paddock.

Ook dit jaar lijkt er geen maat te staan op Mercedes en de grote verschillen en voorsprong die het team op dit moment heeft. Toch verliep de race anders en zat Max Verstappen vlak achter Valtteri Bottas, tot hij uitviel met elektronische problemen aan zijn Honda-motor.

Verstappen kan Mercedes verslaan

In de race kon Verstappen de Mercedessen goed partij geven maar toen de Nederlander wegviel was de druk zo goed als weg bij Bottas en Hamilton. Alexander Albon deed nog wat terug op het einde maar die kwam in aanraking met de zesvoudig kampioen en zag zo zijn podium en mogelijke overwinning in rook opgaan. Vlak hierna viel ook Albon uit met soortgelijke problemen als zijn teamgenoot Verstappen.

Dat Mercedes ook problemen kende is inmiddels bekend. Al in het begin van de race vertelde de race engineer van Bottas om goed op zijn wagen te letten. Tegen het einde van de race kregen zowel Bottas als Hamilton de opdracht om niet meer op de kerbstones te rijden.

Het lijkt erop dat de betrouwbaarheid van de W11 in orde is, toch maakt het Duitse team zich zorgen omdat sensoren voor problemen zorgden. Toto Wolff zegt hierover: "Ik denk dat de betrouwbaarheidsproblemen hier komen van de kerbstones. Het is een geweldig circuit, maar als je te wijd over de kerbstones rijdt, wat binnen de regels valt, beschadig je je ophanging", voegde Wolff toe.

"De coureur moet dus continu bepalen hoe snel hij wil gaan, hoeveel hij op de kerbstones wil rijden. Door hun aard willen ze zo snel mogelijk gaan en als je dat doet, loop je het risico op schade aan de ophanging of trillingen veroorzaken die de auto kapot kan maken."