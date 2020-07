Helmut Marko: "Huidige straffen in F1 kloppen niet"

Helmut Marko zegt dat de Formule 1 het hele systeem van boetes en straffen voor coureurs tijdens de race moet herzien. Nadat Max Verstappen met technische problemen was gestopt, probeerde zijn Red Bull-teamgenoot Alex Albon Mercedes-coureur Lewis Hamilton in Oostenrijk te passeren, maar hij kreeg een tik en moest door het gravel.

Hamilton is een loser

Over de boordradio foeterde Albon: "Deze man is zo'n pijnlijke loser!" Daarna was hij echter voorzichtiger: "Ik moet voorzichtig zijn met wat ik zeg. Het beste is om niets te zeggen, behalve dat ik gefrustreerd ben."

Zesvoudig wereldkampioen Hamilton kreeg een tijdstraf van vijf seconden, maar Albon hield vol: "Ik denk dat we makkelijk de race hadden kunnen winnen met een geweldige strategie. Ik bel Lewis als de emoties een beetje naar beneden zijn gezakt."

Marko vindt straf onrechtvaardig

Red Bull-official Marko vertelde de Oostenrijkse omroep ORF dat Hamilton's straf niet eerlijk was en niet in verhouding stond ten opzichte van het vergrijp en de schade bij Red Bull: "Als iemand zo duidelijk schuldig is en dan maar een straf van vijf seconden krijgt en daardoor in de punten blijft, dan is dat gewoon niet eerlijk."

"Of hij nu als tweede of als vierde eindigt, wat maakt het uit? Hij heeft onze race volledig verpest. We hadden een vergelijkbare situatie met Hamilton in Brazilië, wat ook ongeveer de tweede plaats was. Ook toen ramde hij ons van de baan."

"Ik denk dat het tijd is om het hele systeem opnieuw te bekijken."

RB16 is zeer goede wagen

Het goede nieuws voor Red Bull is dat het team denkt dat het een zeer goede auto heeft voor 2020. Teambaas Christian Horner zegt: "Honda heeft waargemaakt wat ze hebben beloofd qua motorprestaties. Nu hoeven we alleen nog maar een paar problemen met de balans in de kwalificatie op te lossen. Ik denk dat het potentieel er is om Mercedes te verslaan."