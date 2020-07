Positie Mattia Binotto bij Ferrari begint te wankelen

De baan van Mattia Binotto kan op het spel staan ​​nadat Ferrari een ellendige start heeft gehad van het seizoen 2020. Sebastian Vettel slaagde er zelfs niet in om Q2 te halen op de Red Bull Ring, maar klantenteams Haas en Alfa Romeo hadden het ook zwaar in Oostenrijk.

In vergelijking met 2019 op hetzelfde circuit is het tempo van Haas met zes tienden gedaald, dat van Ferrari met bijna een seconde en dat van Alfa Romeo met 1,1 seconden.

Motorschandaal

De implicatie is dat het motorschandaal van 2019, dat leidde tot Ferrari's controversieel geheime overeenkomst met de FIA, heeft geresulteerd in een enorme prestatiedaling voor de motor die in Maranello wordt gebouwd.

Kevin Magnussen reageerde tegenover de Deense krant BT. Hij wijst voorzichtig naar Ferrari zonder de Italiaanse fabrikant direct bij naam te noemen. De 27-jarige coureur : "Het is moeilijk te zeggen waarom, maar zowel wij als Ferrari hadden vandaag grote problemen. Mensen kunnen denken wat ze willen, maar daar denk ik niet aan."

Zijn teamgenoot Romain Grosjean reageerde directer en wees wel naar Ferrari: "Vraag het Ferrari zelf maar."

Binotto de kop van jut

Als er problemen zijn moet er ook altijd een schuldige aangewezen worden en in dit geval is Mattia Binotto die met zijn hoofd op het hakblok ligt. Nick Heidfeld zei bij Sky Duitsland: "Het gaat al jaren niet goed. Er is wat voor te zeggen om een nieuw persoon aan de top te zetten."

Ralf Schumacher is het daarmee eens: "In het voetbal zouden we het op dit moment hebben over het wissen van de coach. Alle interne gevechten, het motorprobleem, en nu teams zoals McLaren en Racing Point die beter presteren."

Hij denkt dat het probleem zou kunnen zijn dat Binotto overweldigd wordt door zijn gecombineerde leidinggevende en technische rollen. "Die werklast kan niet door één persoon worden gedaan. Het moet een groep mensen zijn. In de tijd van Michael Schumacher waren er drie vooraanstaande mensen, en ik zou zeggen dat er nu vijf bij Mercedes zijn."

Een andere voormalige F1-coureur, JJ Lehto, vertelde de krant Iltalehti: "De politiek begint nu en dan zullen er zeer snel veranderingen in het management komen."