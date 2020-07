Alexander Albon kookt van woede: "Ik had vandaag kunnen winnen"

Alexander Albon maakte vorig jaar zijn Formule 1-debuut en was bij het grote publiek niet heel erg bekend. Tot het moment dat hij halverwege het seizoen ineens Pierre Gasly moest vervangen en teamgenoot werd van Max Verstappen. De Thaise Brit laat vooral zijn prestaties op zondag zien, met echte vechtlust in de race, goede inhaalacties en verdedigingstactieken.

Dat resulteerde vorig jaar in Brazilië in een potentieel podium tot hij in aanraking kwam met Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur tikte de Red Bull-coureur aan en ontnam hem zijn eerste podium.

Vandaag kwam een herhaling van zetten want ook nu gebeurde precies hetzelfde. Albon nam bij bocht 4 de buitenbocht en kwam in aanraking met Lewis Hamilton waardoor Albon in het grind terecht kwam. Weg podium, weg punten, en uiteindelijk moest hij zelfs enkele ronden voor het einde van de race uitvallen, mogelijk met dezelfde problemen als Verstappen.

Albon kookt van woede

Na de race kwam ook Alexander Albon uiteraard terug in de paddock en stond de media te woord. Hij was voorzichtig in zijn woordkeuzes: "Ja, het is nog vrij vers wat er is gebeurd dus ik moet oppassen en voorzichtig zijn met wat ik ga zeggen. We hadden vandaag de kans op deze race te winnen. Mercedes had vandaag absoluut de snelheid maar ik had vertrouwen in de wagen en voelde me goed."

Over het incident met Hamilton zegt de 24-jarige coureur: "In Brazilie zou je kunnen zeggen dat het 50-50 was. Ik had hem namelijk ingehaald. Toen kwam die tik terwijl ik hem alle ruimte gaf. Het was op het randje maar het was Lewis zijn beslissing om dit te laten gebeuren of niet."