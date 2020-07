Er moest veel gebeuren voordat de Formule 1 kon beginnen aan het seizoen 2020. Uiteindelijk is het gelukt om de eerste race van het seizoen in Oostenrijk te laten plaatsvinden, en meteen daar achteraan volgende week de tweede race op hetzelfde circuit.

Vanuit de FOM zijn veel maatregelen opgesteld om zo te voorkomen dat een raceweekend afgelast moet worden. Hooguit zal een coureur of team niet mee kunnen doen. De maatregelen betreffen het dragen van mondkapjes, 2 meter afstand houden en alle mensen die op het circuit komen moeten elke 5 dagen een coronatest afnemen.

Vettel, Marko en Horner in de fout

Vanochtend meldde we al dat Sebastian Vettel samen met Christian Horner en Helmut Marko in de fout was gegaan. De drie hadden een kort gesprek in de paddock, maar zat dicht op elkaar, zonder mondkapjes. Hiervoor krijgt het trio een fikse waarschuwing van de FOM.

Norris heeft te hoge temperatuur

Iedere coureur die het circuit oploopt wordt bij de ingang gecontroleerd op lichaamstemperatuur. Is de temperatuur te hoog dan mag je niet het circuit op, zo zijn de regels die de FOM heeft opgesteld.

Lando Norris had schijnbaar een te hoge lichaamstemperatuur maar loste dat eigenhandig snel op door een koud flesje water tegen zijn voorhoofd te houden en daarna nogmaals de temperatuur te laten meten, zoals op de video is te zien. Gevolg is dat Norris en een ander teamlid van McLaren daarna wel naar binnen mochten lopen.

Zo blijkt dat de maatregelen die de FOM heeft genomen zeker niet waterdicht zijn, zelfs de medewerkster van het circuit werkt eraan mee.