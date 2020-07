Christian Horner: "Kwalificeren voor beide Mercedes-coureurs wordt lastig"

Red Bull-teambaas Christian Horner gelooft dat het een grote opgave voor Red Bull-coureurs zal zijn om beide Mercedes-coureurs te verslaan tijdens de kwalificatie in Oostenrijk. Na de laatste training op de Red Bull Ring zette Max Verstappen een rondetijd neer die goed genoeg was voor de derde plaats, maar was bijna drie tienden lager dan sessieleider Lewis Hamilton.

Probleem ligt in laatste sector

Het grootste deel van de tijd van Verstappen ging verloren in de laatste sector, waarbij Horner toegaf dat het op dat gebied moet worden opgeruimd om competitief te zijn, maar de Brit toonde zich tevreden met de vooruitgang die Red Bull sinds vrijdag heeft geboekt.

Tegenover Sky Sports F1 vertelde de teambaas van Verstappen: "We hebben 's nachts vooruitgang geboekt met de auto. Ik denk dat het meer representatief is voor waar we ons bevinden. Mercedes ziet er erg sterk uit. We hebben een paar bochten waar we progressie moeten boeken."

"Tegen de tijd dat we bij bocht 7 aankomen, zijn we aan het knijpen dus moeten we de plooien gladstrijken. Maar in bocht 7 en 9 is Lewis erg sterk. Dat is het gebied waarop we ons moeten concentreren om meer tijd te winnen in de kwalificatie."

Strijd met Mercedes om pole position

Op de vraag of Red Bull aan het einde van de kwalificatie beide Mercedes-auto's voor kon blijven, zei Horner: "Ik denk dat het mogelijk is om er één voor te blijven, om ze allebei te pakken is een hele opgave. We maken vorderingen met de auto, we leren over de updates. Als we bocht 7 en die laatste bochten kunnen verbeteren, kunnen we dichterbij komen."

Albon verliest tijd in langzame bochten

De tweede Red Bull RB16 gereden door Alexander Albon lag na de laatste training drie tiende achter op Max Verstappen. Horner legde uit dat Albon tijd verliest in de langzame bochten, maar dat hij teamgenoot Verstappen matched in de hogesnelheidssecties.

"Alexander Albon is duidelijk aan het opbouwen. Hij verliest wat tijd op Max in de langzame bochten zoals bocht 1 en bocht 3, de top van de heuvel. Hij heeft dezelfde snelheid als Max in de snelle bochten. Dat is het lastige, maar er is zoveel tijd te winnen in de langzame bochten en dat is waar Max, vooral hier, erg sterk is."

Red Bull Racing heeft met Max Verstappen de laatste twee races op de Red Bull Ring gewonnen. De Nederlander startte afgelopen jaar vanaf de eerste startrij.