Max Verstappen: "We zijn zelfverzekerd, rondetijden zeggen niet veel"

De eerste dag van de Grand Prix van Oostenrijk zit erop. Eindelijk kunnen we zeggen dat het seizoen 2020 is gestart. Tot op heden is er echter weinig veranderd in de rangorde want de Mercedes-coureurs staan opnieuw bovenaan en met grote voorsprong.

Max Verstappen bouwde zijn sessies op en heeft nog niet het achterste van zijn tong kunnen laten zien. In de eerste training reed hij vooral op de harde banden, tot de laatste 10 minuten waarna hij overstapte op de zachtste compound banden. Hiermee reed hij een derde tijd.

Kapotte voorvleugel

In de tweede training reden zowel Verstappen als Albon op de zachtere banden maar liep het niet vlekkeloos. Beide Red Bull-coureurs spinden op de baan in bocht 1 en Verstappen kreeg te maken met een kapotte voorvleugel. Toch is de Nederlander tevreden: "We hadden een goede dag. In mijn snelste rondje brak mijn voorvleugel dus de rondetijden zeggen niet veel. We zijn zelfverzekerd en er zijn altijd dingen die je kunt verbeteren. In het algemeen was het een goede dag en we kijken uit naar morgen"