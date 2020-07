Horner: "Max Verstappen reed snelste ronde met kapotte voorvleugel"

In de tweede vrije training presteerde Red Bull Racing enigszins teleurgesteld. De verwachting was dat het team de strijd aan zou kunnen gaan met Mercedes, maar na de twee trainingen op vrijdag is duidelijk dat Red Bull nog niet alles heeft laten zien. Met een negende plaats voor Max Verstappen en een dertiende plaats voor Alex Albon waren de coureurs niet bovenaan te vinden.

Toch relativeert Christian Horner de resultaten van zijn coureurs: "Alex had een aantal problemen, maar die hadden we vrij snel onder controle. Max reed zijn eerste paar ronden op de soft, maar hij beschadigde toen zijn voorvleugel."

Mercedes domineerde zowel de eerste als de tweede training, waardoor het niet veel anders lijkt dan voorgaande jaren. Horner heeft het alweer over de achtervolging op het Duitse team: "Hopelijk kunnen we Mercedes aan. Ze zijn nu duidelijk de favorieten. We moeten proberen ze zo veel mogelijk onder druk te zetten."