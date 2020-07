Sainz voelt dreiging van Renault en Racing Point

McLaren dreigt in 2020 te worden ingehaald door twee teams. Dat is de waarschuwing van Carlos Sainz, nadat het Britse team vorig jaar nog achter de top drie eindigde; Mercedes, Ferrari en Red Bull.

Maar nu zegt de Spanjaard dat Racing Point en Renault een uitdaging gaan vormen voor het team uit Woking. Helmut Marko van Red Bull werd deze week gevraagd naar wat de roze 'kopie' van de Mercedes-auto uit 2019 leek te zijn, en hij antwoordde: "Dat is geen kopie. Dat is het origineel!"

Sainz beaamde dat en voelt de dreiging: "Ze hebben absoluut een zeer goede auto. Ze hebben een heel goede kans om te verbeteren op de manier zoals we vorig jaar hebben gedaan."

De Spanjaard zei ook dat Renault met een totaal nieuw pakket in Oostenrijk is aangekomen, en voegde eraan toe dat McLaren's eerste grote ontwikkeling is gepland voor rond Silverstone.

"Hier hebben we praktisch de auto uit Australië met twee of drie kleine updates die je niet echt kunt zien. Dat betekent niet dat we geen goede auto hebben, maar ik denk dat het een moeilijk jaar gaat worden. Mijn gevoel is dat Racing Point en Renault het ons heel moeilijk gaan maken", zei de Spanjaard, die voor 2021 zal verhuizen naar Ferrari als teamgenoot van Charles Leclerc.