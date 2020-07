Mercedes heeft DAS gebruikt tijdens training

Het team van Mercedes heeft een nieuw innovatief systeem op haar auto. Tijdens de wintertests in Barcelona was het gesprek van de dag het DAS-systeem dat de Duitse fabrikant op haar auto's had gemonteerd. Hiermee kan de stand van de voorwielen aangepast worden en zo voordeel behalen ten opzichte van de concurrentie.

Red Bull Racing heeft aangegeven dat het wil gaan protesteren als Mercedes het systeem gaat gebruiken. Volgens Red Bull is het systeem illegaal, volgens Mercedes is dat het niet, mede omdat de FIA heeft verteld hoe het systeem gebouwd moest worden zodat het binnen de regels valt. Voor 2021 is het systeem echter illegaal verklaard.

DAS gebruikt in vrije training

Valtteri Bottas en Lewis Hamilton hebben het systeem zojuist gebruikt tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk. Mercedes heeft tevens bevestigd dat het dit weekend gebruik zal gaan maken van het systeem. Het wachten is dus op Red Bull of het daadwerkelijk gaat protesteren of niet.