Max Verstappen over racisme: "Iedereen is gelijk aan mij"

Max Verstappen zegt dat hij heel voorzichtig zal blijven om betrokken te raken bij het nieuwe politieke moment van de Formule 1. In Oostenrijk onthulde Lewis Hamilton dat hij Black Lives Matter-logo heeft toegevoegd aan zijn geheel zwarte helmontwerp van dit jaar, terwijl de coureurs onder druk staan ​​om een kniebuiging te maken ter ondersteuning van de progressieve beweging op zondag.

Ook Romain Grosjean worstelt met het thema en vertelde aan RMC Sport: "Ik was op zoek naar een apolitieke manier om onze steun te betuigen en het maken van een kniebuiging is de beste oplossing."

Hamilton is echter nog een stap verder gegaan en pleitte onlangs voor het verwijderen van sommige beelden en zelfs het meelopen in een protest tegen Black Lives Matter. Ook hij riep ook zijn collega-coureurs op om niet langer te zwijgen over racisme.

Verstappen voorzichtig

"Hij bedoelde de hele gemeenschap, niet alleen de coureurs", zei Max Verstappen gisteren in Oostenrijk. "Het is goed om iets te doen, maar je moet in deze situaties ook heel voorzichtig zijn met wat je schrijft of plaatst op social media. Ik kan niet voor anderen beslissen, en dat wil ik ook niet. Ik kan alleen voor mezelf spreken. Maar ik kan me niet voorstellen dat iemand voor racisme is. Iedereen is in deze wereld gelijk aan mij."

Vrouw Chase Carey

Het is ook een lastig moment voor de Formule 1 zelf, aangezien de vrouw van Chase Carey naar verluidt een supporter van Donald Trump is, terwijl Hamilton en Mercedes hun hoop op het circuit voor 2020 koppelen aan Black Lives Matter.

"Het winnen van de titel dit jaar zou meer dan ooit betekenen dat het zo'n gedenkwaardig jaar is in de zin van deze pandemie en op een persoonlijker niveau waarbij Black Lives Matter vecht voor onrecht en gelijkheid", zei de zesvoudig wereldkampioen.