Helmut Marko: "Mercedes wilde geen reverse grid omdat ze bang zijn van Max Verstappen"

Vandaag start het Formule 1-seizoen dan eindelijk en de regels zijn duidelijk. Er verandert weinig, al zijn er op dit moment slechts 8 races bevestigd. Dit weekend wordt mogelijk meer bekend over de rest van de kalender, met races in Mugello en Portimao.

Qua regelgeving zijn er veel proefballonnen losgelaten de voorgaande maanden. Onder andere het idee van reversed grid (omgekeerde startvolgorde) kwam weer naar boven. De bedoeling was om op zaterdag een sprintrace te rijden ter vervanging van de kwalificatie, waarbij de laatste coureur in het kampioenschap op pole position mocht starten. De teams hebben dit besproken maar moesten het eens worden en dat lukte niet. Mercedes was tegen en zag niets in het plan en Helmut Marko weet wel waarom.

Hamilton kan niet goed inhalen

Het idee zou zorgen voor veel spektakel omdat de WK-leiders achteraan zouden starten en veel moeten inhalen om punten te scoren. De Red Bull-adviseur zei hierover in Oostenrijk: "Als je iets in de Formule 1 uit wilt proberen zou je dat dit seizoen moeten doen. Mercedes was uiteindelijk tegen en ik weet wel waarom, ze zijn gewoon bang voor Max Verstappen. Hij kan ontzettend goed inhalen, veel beter dan Lewis Hamilton. Max is dit gewend en daarom stemden wij voor dit plan."

"Mercedes is gewend om altijd alles onder controle te hebben, zeker omdat ze altijd vooraan starten. Ze weten niet hoe het is om achteraan te starten, angst regeert."