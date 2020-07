Max Verstappen: "Blij met alle updates van Red Bull en Honda"

Max Verstappen hield vanmiddag voor het eerst zijn perspraatje voor de Grand Prix van Oostenrijk. Ten overstaan van enkele journalisten, die op gepaste afstand van de Nederlander maar ook van elkaar zaten, vertelde Max hoe hij kijkt naar de zaken voor komend weekend.

Blij met updates

Honda komt met een update van de motor en Red Bull brengt in één keer drie updates op de RB16 van Verstappen en Albon. De 22-jarige coureur is uiteraard blij met die updates: "Die updates stonden al in de planning maar het is natuurlijk een goede start dat die nu meteen op de wagen zitten. Die nieuwe onderdelen samen met de update van Honda maakt het moeilijk om in te schatten waar we precies staan."

"Ik weet zeker dat we in een goede positie verkeren maar waar zullen we op het circuit moeten gaan uitvinden. Gelukkig is het praten nu voorbij en kunnen we gaan beginnen."