Red Bull twijfelt nog over DAS-protest tegen Mercedes

Mercedes is van plan dit weekend in Oostenrijk zijn controversiële DAS-systeem te gebruiken. De belangrijkste concurrent van het Duitse team, Red Bull Racing, sluit een officieel protest niet uit.

Het is een herhaling van de situatie in Australië, waar bleek dat Red Bull bereid was om te beweren dat het innovatieve push-pull-stuur van Mercedes, illegaal is. Het DAS-systeem zorgt ervoor dat de stand van de voorwielen tijdens het rijden aangepast kan worden door coureurs Hamilton en Bottas.

Het systeem is voor 2021 verboden, maar Auto Motor und Sport beweert dat Mercedes het wil gebruiken op de auto's van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas op de Red Bull Ring.

Het kan echter dat Red Bull Racing niet zal protesteren in Oostenrijk aangezien het de thuisrace is van Red Bull en zij tevens promotor zijn van de eerste race van het F1-seizoen 2020. Helmut Marko zei over het mogelijke protest nog te twijfelen: "We zullen er later wel over nadenken. Eerst willen we deze Grand Prix goed en veilig organiseren."