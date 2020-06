'F1-carrière Kevin Magnussen in gevaar'

Kevin Magnussen heeft geen vertrouwen in zijn toekomst in de Formule 1, aldus voormalig Le Mans-winnaar John Nielsen. Haas F1-teambaas Gunther Steiner, die vanwege kostenbesparingen de ontwikkeling van de 2020-auto stopzette, weigerde uit te sluiten dat hij voor 2021 een paydriver zou contracteren.

Op de Deense televisie vertelde Nielsen aan TV3: "Ze zeiden dat ze de auto pas zullen ontwikkelen als ze zien hoeveel geld er binnenkomt. Als je dat samenvoegt met wat Steiner zegt dat hij paydrivers niet uitsluit, dan is dat een indicatie dat niet alles in orde is."

"Tegelijkertijd zei Kevin 'als ik moet betalen, rij ik niet'. Er kan een conflict op komst zijn", aldus John Nielsen.

Als Magnussen het veld moet ruimen kan hij misschien moeite hebben om een andere stoel te vinden. "Kevin is bij iedereen gevestigd en bekend, maar er is geen opening bij een topteam en hij staat niet bovenaan de lijst."

De problemen van Haas komen vooral voort uit het feit dat er geen hoofdsponsor is bij het team. Afgelopen jaren reed het Amerikaanse F1-team zonder hoofdsponsor, tot Rich Energy op te proppen kwam. Dat bleek een groot fiasco waarna ook dit nieuwe energiedrankje van de wagen verdween met haar naam.

Mede hierdoor zit Haas in de financiële problemen, te midden in de coronacrisis dat ook niet helpt. Teameigenaar Gene Haas heeft meermaals aangegeven dit jaar na te gaan denken en te beslissen of hij het team te koop zet of toch door gaat met zijn project.