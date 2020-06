Honda doet gouden vondst tijdens coronapauze

Over enkele dagen begint het F1-seizoen met de Grand Prix van Oostenrijk. Na de eerste vrije trainingen, maar zeker de kwalificatie, kunnen we eindelijk zien welk team de juiste progressie heeft gemaakt. Dat is tevens de vraag die iedereen bezig houdt; zijn er teams die veel stappen hebben gemaakt of juist niet?

Van enkele teams is bekend dat er updates meegenomen worden naar Oostenrijk. Onder andere Red Bull Racing heeft drie grote updates op de wagen, die nog niet zijn getest op het circuit.

Honda maakt gebruik van lockdown

Ook Honda neemt een flinke update mee en daar lijkt de Japanse fabrikant een gouden vondst te hebben gedaan. Waar in Europa alle fabrieken gesloten moesten worden, hoefde dat in Japan niet. Honda is de enige motorfabrikant die zich niet in Europa bevindt, waardoor het kon doorontwikkelen aan de motor waarmee Max Verstappen en Alexander Albon dit jaar gaan racen.

Renault, Ferrari en Mercedes hebben hun ontwerpafdelingen van de motoren alle drie in Europa zitten, die net als de F1-fabrieken tijdelijk op slot gingen.

Honda had de keuze om later dit jaar de fabriek te sluiten door de lokale regelgeving in Japan. Hiervoor blijkt te zijn gekozen en de keus kan goud waard zijn doordat de F1 de motoren gaat bevriezen als het seizoen is begonnen in Oostenrijk. Mocht de update van Honda goed werken en veel extra's meebrengen, zoals vermogen en betrouwbaarheid, kan dit de sleutel tot succes zijn in 2020.