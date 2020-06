Toto Wolff verwacht Renault, Racing Point en McLaren vooraan in Oostenrijk

Mercedes en Red Bull Racing worden gezien als de twee beste kanshebbers voor de titel van 2020, terwijl van Ferrari niet duidelijk is hoe sterk het dit jaar zal zijn. Mercedes-baas Toto Wolff denkt echter dat Racing Point, Renault en McLaren voor een shock kunnen zorgen volgende week in Oostenrijk. Wolff verwacht dat de drie genoemde teams mee kunnen strijden, vooraan in het veld.

Racing Point, Renault en McLaren, die vorig jaar vaak het middenveld punten pakten, zijn allemaal voorzichtig optimistisch dat ze duidelijke stappen voorwaarts hebben gezet.

Roze Mercedes

Waarschijnlijk heeft Racing Point de meeste winst te hebben gemaakt met hun roze Mercedes en Wolff denkt dat deze drie teams de kansen op de Red Bull Ring door de war kunnen gooien.

"Ik denk dat het altijd een risico is om aan te nemen dat wat je tijdens het testen ziet ook de prestaties zullen zijn tijdens het raceseizoen. Als je terugkijkt op 2019 en wat er vervolgens in Australië is gebeurd, was het totaal anders."

“Dus we waren dit jaar op weg naar Australië en verwachtten daar geen makkelijk weekend maar behoorlijk wat concurrentie. Je kon de gretigheid van sommige teamleden in de kamer zien om te racen, omdat ze vonden dat ze een geweldige auto hadden. Wat dat betreft twijfel ik er niet aan dat het de gebruikelijke namen zullen zijn. Misschien zijn er wel wat verrassingen. Ik denk dat Racing Point een zeer sterke auto heeft en veelbelovende rondetijden heeft laten zien in Barcelona. Ik twijfel er niet aan dat McLaren en Renault een rol zullen spelen in Oostenrijk'', zei hij op een F1-vodcast.

"Wacht maar af. Ik ben altijd een aan de voorzichtige kant. Ik denk dat we zaterdagmiddag om 15.00 uur een eerste indicatie hebben en dan zullen we op zondag zien wie het beste pakket heeft om te winnen."