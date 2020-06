Alfa Romeo wil zich niet afsplitsen van partner Ferrari

Alfa Romeo heeft geen plannen om vroegtijdig een beslissing te nemen over de line-up van coureurs voor 2021. Andere teams, waaronder Ferrari en McLaren, kwamen vroeg naar buiten door hun nieuwe line-ups bekend te maken zonder dat er dit een race is gereden.

Alfa Romeo zal dit voorbeeld niet volgen. Teambaas Frederic Vasseur zegt tegen Auto Motor und Sport: "We bevinden ons in een andere situatie. We nemen altijd onze beslissingen tussen oktober en november en we zullen daar niets aan veranderen. Ik wil dat we ons eerst concentreren op de races en geen energie verspillen aan andere zaken. We moeten dit jaar leveren omdat het prijzengeld belangrijk is voor de volgende jaar."

De huidige coureurs van het Zwitserse team zijn Kimi Raikkonen naast Antonio Giovinazzi. Vasseur zegt vertrouwen te hebben in de twee teamgenoten: "Ons coureursduo is een goede. Ik vertrouw ze allebei volledig. Antonio is aan het verbeteren en had een goede tweede helft van vorig seizoen. We zullen zeker weer een goed paar coureurs hebben in 2021, maar daar zullen we later over praten en beslissen."

Huidige teams redden

Er zijn geruchten dat een paar nieuwe teams in de nabije toekomst mogelijk geïnteresseerd zijn om de Formule 1 te betreden, maar Vasseur zegt dat de sport andere belangrijkere doelen heeft.

"Voordat we daarover nadenken, moeten we alle bestaande teams redden. De verkoop zal de komende maanden niet groeien, dus als we moeten delen tussen 12 teams in plaats van 10 teams, zal dat niet helpen."

Er is ook gesuggereerd dat Alfa Romeo, dat in wezen nog steeds het Sauber-team is, in de nabije toekomst mogelijk zal splitsen met technische partner Ferrari. Vasseur zei hierover: "We hebben een sterke samenwerking met Ferrari die goed werkt. Ik denk niet dat we onze aanpak in de nabije toekomst zullen veranderen."