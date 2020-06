Ferrari: "Slechts een paar kleine updates voor Oostenrijk"

Ferrari zegt dat de berichten over een grote upgrade aan de SF1000 voorafgaand aan de start van het F1-seizoen in Oostenrijk volgend weekend overdreven zijn.

Met name Italiaanse media beweerden dat de Ferrari voor de Red Bull Ring een nieuwe specificatie zal hebben met onder andere een smallere neus, een stijvere versnellingsbak, een nieuwe achterwielophanging en een motor met 30 pk meer zal hebben.

Een woordvoerder van het Italiaanse team vertelde Auto Motor und Sport: "We hebben maar heel kleine wijzigingen aan de auto. Het is belangrijker voor ons om de SF1000 beter te begrijpen. We hebben een goede stap voorwaarts gemaakt."

Update in Hongarije

Volgens Duitse media zal de eerste grote update bij Ferrari pas te zien zijn tijdens de derde Grand Prix van dit seizoen. In Hongarije zou Ferrari met een flinke update van de wagen komen.