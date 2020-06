Kevin Magnussen: "Twee races op hetzelfde circuit geeft stof tot nadenken"

Volgens Haas-coureur Kevin Magnussen kunnen de twee back-to-back races in Oostenrijk van de Formule 1 openbaring zijn. Hij verwijst naar het feit dat de sport, te midden van de coronacrisis, weer opstaat en racet zonder toeschouwers en door opeenvolgende races te houden op dezelfde circuits als Oostenrijk en Silverstone kunnen er opvallende resultaten komen.

In gesprek met de Deense krant Ekstra Bladet zegt de 27-jarige coureur: "Het is moeilijk te zeggen wie er baat bij heeft. Ik kan dat niet voorspellen en we hebben nog steeds geen idee hoe goed onze nieuwe auto is."

Maar Magnussen geeft toe dat hij graag wil weten wat er gebeurt als de Formule 1 op één circuit racet en dan een week later terugkomt om het allemaal opnieuw te doen. "Het zal best spannend zijn om te zien. We krijgen concreet bewijs of de prestaties afhankelijk zijn van het circuit of dat er andere factoren bij betrokken zijn."

"We hebben het gevoel dat veel wordt bepaald door de vraag of het circuit in de auto past, maar we zullen daar nu echt antwoorden op krijgen. Als de twee weekenden volledig verschillend zijn en niet vergelijkbaar zijn qua resultaten en prestaties, dan is dat iets om over na te denken. Maar ik verwacht dat het vrijwel hetzelfde zal zijn."