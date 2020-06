Mark Webber: "Max Verstappen is de enige die Lewis Hamilton kan verslaan"

Voormalig Formule 1-coureur Mark Webber zegt dat Honda zal bepalen of Max Verstappen Lewis Hamilton in 2020 kan uitdagen of niet. Hamilton gaat het nieuwe seizoen in op zoek naar een record van 7 wereldkampioenschappen waarmee hij op gelijke hoogte kan komen als Michael Schumacher.

De Brit is tot nu toe duidelijk de favoriet voor de titel ondanks dat er nog geen meter is gereden. Het valt te bezien of dat na de eerste paar races nog zo is. Belangrijk detail kan mogelijk het korte seizoen worden waarbij er niet heel veel races gereden kunnen worden, net als de felle concurrentie die kan ontstaan.

Gevecht zal gaan tussen Max en Lewis

Zijn teamgenoot Valtteri Bottas heeft zijn ogen stevig gericht op de titel van 2020, terwijl Sebastian Vettel van Ferrari en met name Charles Leclerc sterke kanshebbers zijn. Daarnaast zit uiteraard ook Max Verstappen te wachten op een titelgevecht en volgens sommigen zou de Nederlander de enige uitdager zijn van de Brit.

Voormalig Red Bull-coureur Mark Webber zegt dat het vooral aan Honda zal liggen of Verstappen mee kan doen om de titel en Hamilton uit kan dagen. Wel denkt dat Ferrari dit jaar niet sterk genoeg is. In het F1Cafe van Ziggo Sport zei de Australier: "Het zal echt tussen hem Max Verstappen en Lewis Hamilton gaan. Ik zie niemand anders die mee kan doen op het feestje om de wereldtitel. Ferrari zal er dit jaar niet zijn. Er is op dit moment niemand anders die Lewis aankan dan Max."

"Ik heb vertrouwen in Red Bull, in hun aerodynamica en hoe ze als een team werken. Het is alleen de vraag of Honda het hele seizoen zich tegen Mercedes kan wapenen. Mercedes heeft waarschijnlijk nog wat meer vermogen, dan kun je ook met meer downforce rijden en je leven een beetje makkelijker maken."