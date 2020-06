Alex Albon: "Lengte Verstappen bezorgde mij een nauwe positie"

Formule 1-wagens worden helemaal op maat gemaakt en ontworpen rondom de elementen die belangrijk zijn. Zo wordt de achterkant vaak helemaal ontworpen dat de motor en versnellingsbak er net inpassen en datzelfde geldt voor de positie van de coureur. Hoe kleiner de coureur, hoe meer ruimte het overlaat aan de ontwerper van de wagen.

Daardoor zijn ontwerpers vaak blij met kleine coureurs. Nick Heidfeld was vroeger met zijn 1.67m een coureur die graag gecontracteerd werd, in tegenstelling tot Alexander Wurz die 1.86m lang is.

RB15 rondom Verstappen gebouwd

Dat probleem heeft ook Alexander Albon, de teamgenoot van Verstappen. Max Verstappen is voor een F1-coureur relatief lang met zijn 1.80m maar Albon is 1.86m en had daardoor vorig jaar moeite met de cockpit van de RB15. Die was gebouwd rondom Verstappen en Pierry Gasly (1.77m), waardoor het lastig was voor Albon omdat hij midden in het jaar moest instappen.

Tegenover Autoweek USA blikt Alex Albon terug op de RB15 van vorig jaar: "Vorig jaar was het lastig. De RB15 was helemaal afgewerkt op Max Verstappen en Pierre Gasly, die veel kleiner zijn dan ik. Het team heeft het echter goed opgelost door hier en daar was weg te snijden of slijpen waardoor ik alsnog redelijk oké in de auto kon zitten."

"Ik ben altijd lang geweest dus ik ben eraan gewend om in te krappe en nauwe cockpits te stappen, het is niet nieuw. Het voelt voor mij zelfs normaal om in een cockpit te zitten die te klein is. Het zou vreemd zijn als ik ineens ruimte om mij heen heb."

De RB16 is echter ook ontworpen en aangepast zodat Albon beter in de cockpit past: "Het team heeft nu bijna een jaar met mij gewerkt en dus hebben ze de RB16 ook zo gebouwd dat ik er makkelijker in kan zitten. De problemen waarmee ik vorig jaar moest werken zijn dus opgelost."