Kevin Magnussen: "Niet het juiste moment om naar Ferrari te gaan"

Kevin Magnussen heeft binnen een paar jaar naam voor zichzelf gemaakt. De Deen valt op door zijn rijstijl en uitspraken en is inmiddels een eigen 'karakter' gaan vormen in de Formule 1. Bij Haas lijkt hij dan ook prima op zijn plek, ondanks enkele aanvaringen met teamgenoot Romain Grosjean.

Doordat hij goede resultaten rijdt valt hij ook op bij de betere teams in de Formule 1. Zo werd Magnussen zelfs in verband gebracht met een stoeltje bij Ferrari, naast Charles Leclerc. Uiteindelijk koos het Italiaanse team voor Carlos Sainz.

Ferrari gaat voor veilige keuze

In gesprek met Ekstra Bladet zegt Magnussen hierover: "Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik graag dat stoeltje wilde hebben. Het heeft veel te maken met timing. Sainz had vorig jaar een heel goed jaar en brak door. Als het na 2018 was geweest, had het kunnen zijn dat ik in een betere positie was geweest."

De 27-jarige Magnussen reed ook voor McLaren en Renault, maar had vorig jaar een ellendig seizoen bij het kleine Amerikaanse team Haas. "Hoewel ik persoonlijk voelde dat ik een goed seizoen had is het voor anderen moeilijk om dat te zien. Het is dus duidelijk dat Ferrari voor de veilige keuze gaat."

Desalniettemin zegt Magnussen dat zijn droom van een wereldkampioenschap levend blijft. "Zolang ik niet het gevoel heb dat het onmogelijk is, ga ik door."

Toekomst bij Haas?

Het lijkt er echter op dat Haas op dit moment zijn beste optie is voor 2021. De gesprekken over een nieuw contract zijn nog niet begonnen. "Op dit moment zijn ze waanzinnig gefocust op het overwinnen van deze crisis. Het is nog niet nodig om over de toekomst te praten. We hebben niet eens geracet."

"Het belangrijkste is niet wie de auto's gaat besturen, eerst moeten de auto's gewoon rijden. Ik wil graag deel uitmaken van de nieuwe regels en het nieuwe tijdperk van de Formule 1, want ik denk dat de teams dichterbij elkaar zullen komen en de kans om op het podium te staan ​​voor een team als Haas groter zal worden."

"Ten eerste hoop ik dat het team zich inzet voor de toekomst van de Formule 1 en dan zullen we zien hoe het gaat", aldus Magnussen.

De laatste zin van de Deen is treffend. Teambaas Gene Haas en teambaas Gunther Steiner hebben allebei aangegeven dat het niet zeker is dat Haas in de Formule 1 actief zal blijven. Gene Haas neemt hierover later dit jaar een beslissing, zo gaf hij een paar maanden geleden aan.